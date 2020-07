Cyril Hanouna en pleure suite au terrible SMS de Mokhtar son ex-garde du corps ! Vidéo à voir !

Il est certes un ami proche de Cyril Hanouna, mais également le garant de la sécurité.

Pour l’animateur, les larmes peuvent couler très facilement, car il est émotif et le comportement de son ex-bodyguard a été largement souligné.

Mokhtar renonce à cette somme d’argent

Cyril Hanouna est souvent étonné par le comportement d’autrui, car il semble avoir un certain manque de confiance en lui. Dans Touche Pas à Mon Poste, il a pu donner sa chance à de nombreux chroniqueurs qui sont sortis des oubliettes et ce fut aussi le cas pour Mokhtar que vous avez pu découvrir sur le plateau.

Il participe même à toutes les péripéties, vous avez pu le découvrir en train de danser avec Inès Reg sur le plateau lors de la venue de l’humoriste.

Pour la Grande Rassrah, un canular avait été orchestré et Mokhtar semblait être une victime .

. Il décide alors de jouer pour tenter de gagner une somme d’argent exorbitante, il peut donc l’obtenir uniquement s’il quitte Cyril Hanouna.

Certains auraient pris la poudre d’escampette avec le montant sous le bras, mais Mokhtar renonce.

L’ancien garde du corps estime que sa notoriété est en partie du à Cyril Hanouna et il restera fidèle à son ami à jamais.

Impossible de quitter la production de Cyril Hanouna même pour une fortune.

Il n’en fallait pas plus pour tirer quelques larmes à Cyril Hanouna qui fait souvent la Une de la presse people. Le comportement de Mokhtar a donc largement été salué et lorsque la supercherie a été dévoilée, l’animateur à succès n’a pas pu s’empêcher de garder ses larmes.

La notoriété de Mokhtar ne cesse de grandir

Si vous avez commencé l’aventure TPMP il y a 10 ans, vous savez sans doute que certains chroniqueurs sont toujours au rendez-vous. Au fil des années, Cyril Hanouna a été très généreux avec les membres de son équipe, mais également les téléspectateurs qui ont pu gagner de très beaux cadeaux grâce aux émissions de Noël par exemple. Cyril Hanouna n’hésite pas à partager des clichés ou des vidéos sur son compte Instagram. C’est toutefois un message entre l’animateur et Mokhtar qui explique la raison du refus de ce dernier.

En effet, le garde du corps est conscient qu’il a pu arriver à ce stade grâce à son ami. Cyril Hanouna n’a pas hésité à faire venir sa famille de la Tunisie pour faire plaisir à Mokhtar qui est considéré comme un frère. Les retrouvailles ont à nouveau été au coeur de quelques larmes avec une bonne dose d’émission. C’est au cours de cet entretien que le garde du corps décide d’envoyer un tendre message à son ami. Il estime que travailler à ses côtés est un véritable cadeau de Noël et il a décidé de le remercier pour tout ce qu’il peut entreprendre.

Mokhtar dit oui à tous les caprices de Cyril Hanouna

Comme l’animateur est à l’origine du succès de Mokhtar, il ne peut donc pas lui dire « non ». Lors de la venue d’Inès Reg comme nous avons pu le préciser, il a décidé de réaliser le porté de Dirty Dancing notamment pour faire plaisir à tout le monde. Il est aussi le seul aussi musclé et susceptible de réussir cette figure qui demande des abdominaux et des bras assez forts. Mokhtar peut ainsi réaliser le rêve de l’humoriste qui a pu percer dans le métier grâce à ses paillettes et ses interventions sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, vous avez bien sûr la vidéo qui ne cesse d’être relayée.



Vous pouvez alors comprendre grâce à notre article que la relation entre Mokhtar et Cyril Hanouna semble très forte. Il y a de grandes chances pour que l’ancien garde du corps soit toujours présent la saison prochaine, car l’animateur reprendra sa place sur C8 alors qu’il sera aux commandes de l’émission jusqu’au mois de Juillet, vous pourrez en profiter pendant plusieurs mois.