Cyril Hanouna : Sa chroniqueuse Agathe Auproux aux commandes dans une émission sur C8… Cyril Out, Agath In !

La rentrée est déjà toute proche et C8 n’a pas du tout envie de faire de la redondance. C’est ce que laissent croire les dernières informations qui circulent. En effet, Agathe Auproux s’est vu confier l’émission ‘’1 jeune, 1 solution’’. Cette dernière était autrefois présentée par Cyril Hanouna qui l’avait initiée. L’ironie, c’est que Agathe Auproux était une chroniqueuse de Cyril. On vous en dit plus dans la suite.

Un air de changement et pas des moindres

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux)

En mai 2021 dernier, la nouvelle émission sur C8 ‘’1 jeune, 1 solution’’ est inaugurée par Cyril Hanouna. Le programme avait pour mission principale de permettre aux jeunes de trouver des emplois. Au cours de l’édition première, on avait même pu voir la ministre du Travail, Elisabeth Borne sur les plateaux. Une façon de donner un réel poids à l’émission.

Dans le cadre de la nouvelle rentrée et donc nouvelle saison, l’émission ne sera plus présentée par Cyril Hanouna. En effet, c’est Agathe Auproux qui aura ce rôle. D’après les colonnes du Parisien, la chroniqueuse de Balance ton post endossera la veste d’animatrice, et ce deux fois mensuellement.

Un nouveau challenge

La diffusion du programme se fera le vendredi à 18h10. Il sera en alternance avec ‘’TPMP ouvert à tous’’. Dans l’émission, les jeunes seront guidés dans leur recherche d’emploi. Des contacts leur seront proposés, tout comme des formations, des jobs ou du travail.

Pour l’intéressée, il s’agit d’un nouveau défi envers lequel elle manifeste une grande impatience. Soulignons qu’autrefois, la chroniqueuse s’était donnée corps et âme pour se relever d’un cancer. Après avoir battu son dernier adversaire, elle compte donc récidiver face à un nouveau challenge.

Une joie difficile à contenir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux)

Agathe Auproux n’a pas tardé à manifester son bonheur sur les réseaux sociaux à l’annonce de la nouvelle. Elle a d’abord reposté des articles ayant rapport avec le sujet. Ensuite, elle a fait suivre les premiers commentaires de sa communauté sociale.

On pouvait y lire plusieurs internautes partager sa joie, et d’autres s’assurer de ne jamais rater l’émission. La jolie brune de 29 ans a également réagi face à ces nombreux soutiens que lui témoignent ses abonnés. « Tellement reconnaissante de votre soutien et de vos mots. Merci infiniment », avait-elle laissé en réponse.

1 jeune, 1 solution: une émission innovante qui reflète une plateforme à fort impact !

Le premier numéro de 1 jeune, 1 solution animé par Cyril Hanouna avait rassemblé près de 437 000 téléspectateurs pour la première partie. Ce chiffre représente près de 2.5% de part d’audience. D’après les chiffres Médiamétrie, la seconde partie a réuni jusqu’à 899 000 téléspectateurs soit 3.9% de part d’audience.

#1jeune1solution | @Elisabeth_Borne présente le bilan des 1 an du plan “1 jeune, 1 solution” ⤵️ pic.twitter.com/YKdvIs6Euz — Ministère du Travail (@Travail_Gouv) July 8, 2021

En effet, 1 jeune, 1 solution est avant tout une plateforme. Elle a vu le jour en 2020 face à l’urgence qu’impose la pandémie du Covid19. L’objectif principal, c’est de ne laisser aucun jeune de moins de 30 ans sans solution, qu’importe son itinéraire.

Au total, près de 330 000 offres d’emploi sont proposées par ce dispositif. Il simule tous les types d’aides possibles, dont près de 200 000 formations. Jusque-là, on dénombre plus de 3 millions de jeunes sur 10 millions qui en ont fait usage. C’est ce qu’avait laissé entendre Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l’Emploi dans un entretien.