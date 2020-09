Cyril Hanouna recadre Jean-Pascal Lacoste, il a été viré de TPMP !

Comme vous le savez sans doute, des déclarations de Nafissatou Diallo ont été partagées dans Paris Match. Pour rappel, elle avait été au coeur d’une affaire mêlant DSK pour des faits d’agressions. Cela avait rythmé les quotidiens internationaux pendant de nombreux mois et l’homme politique avait été évincé de la course à la présidentielle. Sur le plateau de TPMP, les chroniqueurs tentaient de savoir si cette femme avait eu raison ou non de revenir sur le devant de la scène et Jean-Pascal Lacoste a été viré.

Pourquoi Jean-Pascal Lacoste a-t-il été évincé de TPMP ?

Rassurez-vous, il devrait revenir rapidement dans l’émission sauf si Cyril Hanouna a décidé de le recadrer un peu plus sèchement au vu de sa déclaration. L’ancien candidat de la Star Academy a créé un véritable malaise sur le plateau, personne n’a rebondi à sa phrase et le présentateur avec un regard très sérieux lui a demandé de partir de TPMP et de rentrer chez lui. Généralement, il adopte un ton assez drôle lorsqu’il vire les chroniqueurs, mais cette fois, l’humour n’était pas au rendez-vous.

Cyril Hanouna partage les propos de Nafissatou Diallo dans Paris Match et notamment la réponse à une question : qu’avez-vous à dire à DSK ?

Jean-Pascal Lacoste prend alors la parole avec une réponse qui a clairement suscité un malaise : la chambre est en bordel !

Cyril Hanouna se retourne, le regard avec des yeux assez noirs et lui demande de quitter immédiatement le plateau.

L’ancien candidat qui a déjà créé plusieurs polémiques depuis son arrivée à TPMP a souhaité bonne soirée à tout le monde et il est parti. Cyril Hanouna s’est toutefois un peu énervé même s’il n’a pas évoqué par la suite la situation : sortez ! Dégagez ! Rentrez chez vous ! Il ne faut pas oublier que le débat était très sérieux avec les chroniqueurs et le présentateur de Touche pas à Mon Poste. Le sujet est assez grave et l’humour n’avait clairement pas sa place. Il n’a donc pas apprécié les propos de ce nouveau chroniqueur.

Jean-Pascal Lacoste a déjà agacé aux côtés de Castaldi

Vendredi dernier, Benjamin Castaldi était aux commandes de TPMP puisque Cyril Hanouna est toujours absent en fin de semaine. Les chroniqueurs évoquaient donc le biopic de Grégory Lemarchal diffusé quelques jours plus tard sur TF1. En parallèle, les anciens élèves de la saison de 2004 ont décidé de proposer un clip pour dévoiler leur amitié et sans doute pour récolter des dons tout en partageant un message en hommage à Grégory Lemarchal décédé des suites de la mucoviscidose en 2007. Toutefois, Jean-Pascal Lacoste avait agacé un peu tous les internautes notamment en critiquant le mode opératoire.

Jean-Pascal Lacoste "mal à l'aise" concernant le biopic sur Grégory Lemarchal : "je ressens un peu trop le côté business" (VIDEO) https://t.co/ocRLk2BvOt pic.twitter.com/C0zVKXGjVf — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) September 4, 2020

Par la suite, Sofiane et Francesca étaient invités sur le plateau de TPMP lors de la diffusion du biopic. Ils n’avaient pas hésité à recadrer Jean-Pascal Lacoste à cause de ses propos. Sofiane dans la presse avait même taclé l’ancien candidat par rapport à son avis qui n’en était pas un. Cela fait donc moins de deux semaines que le chroniqueur a pris ses aises sur le plateau, mais, si les polémiques continuent, Cyril Hanouna pourrait-il le remercier ? Vous vous rappelez sans doute que Gilles Verdez avait été écarté pendant quelques semaines à cause de plusieurs situations. Il est toutefois de retour aujourd’hui avec des avis qui sont toujours très pointilleux.