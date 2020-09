Cyril Hanouna condamné : quel avenir pour TPMP après avoir perdu contre son ex-régisseur ?

Cyril Hanouna arrivera-t-il à terminer la saison de Touche Pas à Mon Poste ?

L’été dernier, alors que la crise du coronavirus battait son plein en France et dans le monde, Cyril Hanouna terminait bien difficilement sa saison sur C8 mais promettait une nouvelle saison exceptionnelle. La semaine dernière, entre À prendre ou à laisser qu’il produit, Balance ton post, et Touche pas à mon poste, cela a été un vrai marathon quotidien que s’est infligé l’animateur et producteur Cyril Hanouna.

En effet, le travail de ce dernier ne se limite pas seulement à ses heures d’antenne mais également à un travail quotidien et minutieux pour préparer les émissions et les debrieffer ensuite. Un temps de travail absolument monstrueux pour ce bourreau de travail qui ne compte pas ses heures : peu étonnant pour ce passionné de télé ! Mais ce qui inquiète le plus ses fans, c’est sans aucun doute son état de santé mis à mal…

D’ailleurs, depuis cette semaine, l’ordre des émissions de Cyril Hanouna sur C8 a dû être modifié à cause des risques de COVID-19. L’enchaînement de Balance ton post et de Touche Pas à Mon Poste posait en effet un problème important pour les chroniqueurs et le public des deux émissions. Le plateau des chroniqueurs et les places du public ne pouvaient pas être désinfectées entre les deux émissions qui étaient bien trop rapprochés. Entre la santé et l’audience, Cyril Hanouna semble avoir fait son choix, mais cela ne se fait-il pas au risque de perdre des téléspectateurs ?

Nous devrions le savoir lors des prochains sondages sur les audiences de ses émissions… Mais Cyril Hanouna est aujourd’hui au cœur d’une autre polémique qui risque de lui coûter son année…

Cyril Hanouna : son ex-régisseur l’attaque en justice !

C’est un coup de tonnerre qui est tombé pour Cyril Hanouna ! Nous avons effectivement appris que l’animateur star de C8 avait été condamné à indemniser un régisseur avait qui il travaillait, Christopher Tascon. Ce nom vous dit quelque chose ? Et bien c’est normal, car il s’agit tout simplement d’un ancien candidat de télé-réalité pour Mon incroyable fiancé devenu depuis régisseur pour l’émission Touche Pas à Mon Poste. Mais malheureusement pour lui, l’aventure s’est rapidement terminée pour lui après seulement une saison de collaboration entre 2013 et 2014.

C’est après avoir attaqué aux prud’hommes la société H2O Productions qui appartient à Cyril Hanouna que la sentence est tombée. L’entreprise va devoir débourser près de 18 000 euros (17 585 euros plus exactement), bien moins que les 279 362 euros qu’il avait réclamé. Il faut enfin préciser que cette décision est prise après que Cyril Hanouna ait fait appel d’une première décision il y a 3 ans, où le total était bien plus conséquent avec 41 500 euros. Voilà une décision qui devrait soulager un peu le dirigeant de la société H2O Productions, Cyril Hanouna, bien que cela fragilise l’entreprise.

Mais concernant Christopher Tascon, le moins que l’on puisse dire c’est que c’est une véritable douche froide pour ce dernier. Alors qu’il est depuis complètement tombé dans l’oubli médiatique, va-t-il en profiter pour rebondir sur cette affaire et communiquer sa maigre victoire dans les médias français ? Cela pourrait être une excellente opportunité pour lui de montrer qu’il est à nouveau disponible pour faire des jeux de télé réalité et retrouver le chemin des plateaux de télé qui peuvent lui manquer après tout ce temps !