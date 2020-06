Cyril Hanouna ne reviendra plus à TPMP – Annonce totalement fracassante !

Vous savez sans doute que l’émission TPMP a été mise entre parenthèses dans la formule que vous connaissez.

Les chroniqueurs et l’animateur ont donc décidé de proposer un autre programme à savoir Ce soir chez Baba à cause du confinement. Alors que la date du 11 Mai approche, il a fait une annonce fracassante en direct.

Il ne reviendra pas à TPMP, il faut alors comprendre que le plateau de C8 sera encore déserté et il restera chez lui pour animer Ce soir chez Baba.

Alors que la formule Ce soir chez Baba se démarque de TPMP et des autres déclinaisons, Cyril Hanouna n’a pas l’intention de reprendre son quotidien d’antan. En effet, les rassemblements seront toujours interdits le 11 Mai prochain, les établissements qui accueillent du public seront fermés et un déconfinement avec les régions sera envisageable.

Le 21 Avril dernier, le patron de la darka et de TPMP a partagé son ressenti par rapport à la situation qui est exceptionnelle.

Alors que les séries sont pour l’instant arrêtées, le monde du cinéma envisage des annulations ou des reports, les chaînes de télévision optent aussi pour d’autres plannings pour les prochaines semaines, il n’est pas surprenant d’apprendre que TPMP ne reviendra pas sur C8. Vous devrez alors vous contenter de Ce soir chez Baba dès 17h45 sur C8 pendant encore plusieurs semaines. Dans tous les cas, Cyril Hanouna ne reviendra pas sur sa décision.

Celui qui a toujours un cerveau en ébullition a toutefois pensé à d’autres formules pour tenter d’améliorer les audiences, combler les attentes des fans… De ce fait, une autre version pourrait voir le jour après le 11 Mai.

On va faire une autre formule complètement et peut-être que je vous proposerai un jeu entre 20h et 21h, un gros jeu, on verra ça. Ou sinon, on restera dans cette configuration.