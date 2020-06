Cyril Hanouna : la promesse à ses fans pour les vacances d’été

Lorsque vous souhaitez vous prélasser devant la télévision à la fin d’une journée éreintante, vous avez l’habitude d’enclencher C8 sur votre poste TV afin de suivre toutes les péripéties de Cyril Hanouna. Alors qu’il a présenté cette année TPMP, Ce soir chez Baba ou encore C que du kif et même A prendre ou à laisser, il sera difficile d’envisager les prochaines semaines sans cet animateur très distrayant et très apprécié. Pour la dernière, jeudi il a distribué de nombreux cadeaux notamment avec une calèche tirée par une voiture.

Mes chéris vous me manquez déjà! Je pense fort à vous! Et je vais vous faire bcp de vidéos pendant les vacances! Je veux pas vous lâcher en fait!❤️❤️❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) June 19, 2020

Cyril Hanouna prévoit des vidéos pour les vacances

De ce fait, les émissions du trublion de la télévision s’arrêtent pour les vacances, mais d’autres reviendront à la rentrée comme TPMP. Il a notamment précisé que le format serait quelque peu différent avec notamment une bonne dose de rigolade et des darkas. Le plateau ne sera pas le même et les fans pourraient retrouver une version classique, celle proposée lors de ses débuts, car il estime que les chroniqueurs sont beaucoup trop loin les uns des autres notamment ceux qui sont assis au niveau des deux rangées.

Bonne fête à tous les papas !❤️ et merci à mes amours 😘 pic.twitter.com/7SgpVvfAuo — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) June 21, 2020

Il faudra donc attendre la fin des vacances d’été pour retrouver Cyril Hanouna sur C8 avec notamment A prendre ou à laisser et TPMP .

. Il réfléchir à d’autres formats avec par exemple BTP et la Grosse Rigolade, il pourrait avoir une surprise avec Booder.

Sur les réseaux sociaux, il a précisé que les fans lui manquaient déjà, il pense fort à eux et il a même fait une petite promesse.

En effet, Cyril Hanouna a l’intention de partager de nombreuses vidéos pendant les vacances afin de distraire tous les fans, il ne veut pas les lâcher pendant cette longue période d’absence.

Les cadeaux de ses enfants pour la fête des Pères

Ce dimanche était aussi un jour très spécial pour Cyril Hanouna puisqu’il est le papa de deux enfants. Il a donc reçu un masque avec papa et un smiley ainsi que des coeurs. Un petit poème a même été proposé par Bianca qui ne nomme son adorable papa. Cyril Hanouna est donc trop gentil. Il était ravi puisqu’il a partagé la photo sur son compte Twitter suivi par une multitude de Français. Les vacances d’été et les soirées seront donc tristes sans le présentateur de TPMP, mais la fin de la saison a été difficile, il doit forcément se reposer.

Alors que le confinement était validé, il a fait preuve d’innovations pour continuer à maintenir l’antenne avec notamment Ce soir chez Baba. Il était impossible d’accueillir les chroniqueurs sur le plateau, il a donc eu l’idée de diffuser chez lui cette émission et ce fut le cas tout au long du confinement jusqu’à ce qu’il revienne sur un nouveau plateau sur C8 avec C que du kiff. Il a aussi permis à de nombreux Français de profiter de ces rendez-vous même si certains n’hésitaient pas à le critiquer. Certes, au début la présence du coronavirus était beaucoup trop forte, mais il a pu se recentrer sur les darkas afin de combler chacun des fans.

Nous avons donc hâte de le retrouver prochainement pour d’autres aventures qui seront forcément palpitantes et très sympathiques. Il faudra être connecté sur son compte Instagram et Twitter pour découvrir toutes les vidéos de Cyril Hanouna qui partagera un peu de ses vacances avec vous.