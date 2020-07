Cyril Hanouna humilie et pourrit la vie de ses chroniqueurs ! Des révélations CHOC !

Cyril Hanouna continue d’alimenter les polémiques pendant ce confinement ! Son émission « Ce soir chez Baba » a fait un flop et il souhaite donc reprendre les tournages de TPMP.

Il risque la santé de ses chroniqueurs mais pour reprendre les audiences comme avant, il n’y a certainement pas le choix. Que les fans se rassurent, la Production a dû prendre ses précautions en ces temps de coronavirus.

Mais cette fois, la polémique que subit Cyril Hanouna s’oriente vers ses chroniqueurs. S’il semble être aux petits soins avec ses fanzouses, ça ne semble pas être la même chose avec ses propres chroniqueurs. On pourrait croire que l’animateur de TPMP est proche de ses chroniqueurs mais il faut croire que ce n’est visiblement pas le cas.

D’une part, force est de constater que le turnover de l’équipe est très haut et que peu de personnalités souhaitent continuer à travailler avec lui. Ensuite, ce sont des révélations extrêmement choquantes qui nous en ont appris plus sur la face cachée de l’animateur…

François Viot, ancien chroniqueur de TPMP sort du silence : Cyril Hanouna l’a humilié en direct

Si vous êtes adepte de TPMP, vous vous souviendrez donc de François Viot, ancien membre de l’équipe de Cyril Hanouna. Il n’aura pourtant tenu qu’un mois avant de prendre ses jambes à son cou…

On lui avait fait de belles promesses mais rien n’a été tenu ! Pire, il a même été humilié en direct. « La promesse de Cyril était de me faire faire des analyses médias, de donner des audiences, etc. Et dès la première, je me suis retrouvé déguisé en Britney Spears et à prendre du chocolat dans la gueule. J’ai moyennement aimé ». s’est livré le journaliste, visiblement atteint personnellement.

Alors qu’il pensait accepter une vraie opportunité, il s’est retrouvé coincé et humilié.

Il s’est vite senti très mal et il a su qu’il n’était pas à sa place. « J’aime bien la déconnade et je n’étais pas le dernier à me déguiser par le passé dans Touche pas à mon poste. Mais là je trouve que c’est de l’humiliation et j’ai passé l’âge de faire le pot de fleurs.» a déclaré François Viot, encore traumatisé par son expérience diffusée en direct !

François Viot (TPMP) : « Je rentrais dans le studio avec la boule au ventre»

Il continue ses révélations dures à entendre en expliquant la pression qu’on lui mettait sur le plateau. « Il y a une énorme pression de l’équipe, à commencer par Cyril, pour que l’on dévoile des choses sur notre vie privée. On y résiste qu’un temps ». Cyril Hanouna participerait donc activement à l’humiliation de ses chroniqueurs et les forcerait à dévoiler leur vie privée.

« Je trouvais que ça n’allait pas, j’étais mal à l’aise et je n’étais pas bon. Je rentrais dans le studio avec la boule au ventre ». C’est une situation très grave qu’a vécu François Viot et on espère qu’il s’en est remis !

Après tout ça, la réputation de Cyril Hanouna va en prendre un coup. A moins qu’il ne démente ses dires avec des preuves… C’est une affaire à suivre !