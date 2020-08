Cyril Hanouna et Arthur en pleine guerre sur Twitter ! « On règle ça comme des bonhommes toi et moi ! »

Depuis le départ de Camille Combal, rien ne va plus entre Cyril Hanouna et TF1. En effet, l’animateur en voulait beaucoup aux dirigeants de la chaîne qu’il a accusés d’empêcher certaines personnalités de venir dans TPMP sur C8. Il était notamment blessé que son petit protégé ne puisse plus être invité dans l’émission.

Depuis, Cyril Hanouna se livre une guerre sans merci contre les animateurs de TF1. Il s’est déjà retrouvé au cœur de nombreux scandales et il avait même exposé d’anciennes photos de Karine Ferri. selon Télé-Loisirs, l’animatrice avait finir par porter plainte contre lui.

Cyril Hanouna se moque des audiences de TF1

Cyril Hanouna et Arthur étaient de bons amis avant les conflits entre les deux chaines françaises. Néanmoins, depuis, il arrive bien souvent que les deux animateurs se clashent sur les réseaux sociaux et tous les coups sont permis.

Samedi 15 août, Cyril Hanouna a critiqué les audiences de la soirée du vendredi 14 août. Aucune chaîne n’a réussi à dépasser les 2 millions de téléspectateurs et il a été très surpris. D’autant plus que TF1 diffusait Vendredi tout est permis avec Arthur. L’animateur de C8 a donc sauté sur l’occasion pour lancer une petite pique à la première chaîne française. « C’est chaud ! Ça fait flipper pour la rentrée ces scores TF1 ! » a t-il dit sur Twitter.

C chaud Put1 ! Ça fait flipper pour la rentrée ces scores sur TF1 ! On va travailler de ouf avec les equipes pour ne pas vous décevoir! Je sais que vous êtes de plus en plus exigeant et vous avez raison! On va tout faire pour faire au mieux❤️ https://t.co/YCvypD6eZY — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 15, 2020

Arthur et Cyril Hanouna en plein clash sur Twitter !

Néanmoins, ce message a énervé Arthur, qui n’a réussi à faire que 1.851.000 téléspectateurs avec son émission vendredi soir. Ainsi, trois heures après, il a réagi et il s’est adressé directement à Cyril Hanouna sur le réseau social et de façon très subtile.

« Même avec une deuxième partie de soirée diffusée en prime, même un 14 août en pleine canicule, 1.900.000 téléspectateurs et 22% sur les ménagères ce sont des chiffres que tu n’as jamais fait dans toute ta carrière. Je ne t’en veux pas car je sais que tu m’aimes . Je t’embrasse fort et suis fier de te compter parmi mes plus grands fans » a t-il écrit.

Cyril Hanouna n’est pas passé à côté du message d’Arthur et il n’a pas compris sa réaction. Ainsi, L’animateur de TPMP a attaqué son physique et il lui a même proposé de prendre quelques jours de vacances afin de se détendre.

« Frérot, il t’arrive quoi? J’étais cool avec toi! Va faire du pédalo ça va te détendre ! (…) Allez, va refaire des implants de cheveux et va faire un peu de sport pour raffermir tout ça et on se parle à la rentrée » a t-il inscrit.

Pendant des heures, Cyril Hanouna et Arthur se sont attaqués par tweets interposés. L’animateur de C8 a tenté de mettre K.O son ennemi et il lui a lancé de nombreuses piques « Frérot regarde toi t’es fatigué ! T es au bout du rouleau ! Prends une camomille et prends du repos! ». Puis, il a même été jusqu’à comparer Arthur à un flan.

Une réconciliation ?

Lassé par tous les messages, Arthur a tenté de calmer le jeu. Il a donc laissé un dernier message à Cyril Hanouna et il lui a dit qu’il ne lui en voulait pas du tout. « On attaque sur le physique maintenant : bon aller je te l’ai dit je ne t’en veux pas car je sais que tu m’aimes et que tu es mon plus grand fan. »

Finalement, le clash s’est plutôt bien terminé entre les deux animateurs. Ils ont même réussi à se pardonner et Cyril Hanouna a avoué qu’il appréciait Arthur. « Moi aussi je t’aime et viens rejoindre la Darka » a t-il écrit sur Twitter.

Arthur semble avoir été quelque peu touché par le message de l’animateur de C8 et il a avoué qu’il suivait de près ses émissions sur la chaîne. D’ailleurs, il est un grand fan de son nouveau jeu, À prendre ou à laisser. « En tout cas je suis fan de À prendre ou à laisser. Bravo très bon choix. Bon, je t’embrasse fort et vive la darka et la bienveillance » a t-il dit. Tout se termine donc bien entre les deux animateurs…