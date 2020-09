Cyril Hanouna embauché par Stan Wawrinka : Baba sera son nouveau coach pour Roland Garros 2020 !

C’est assez surprenant et, pourtant, Stan Wawrinka a fait une annonce incroyable lors de l’anniversaire de Cyril Hanouna. Comme vous le savez, il côtoie le monde du tennis et il a des relations privilégiées avec certaines personnes comme Benoît Paire. Ce dernier est aussi très ami avec Stan Wawrinka.

Cyril Hanouna et Stan Wawrinka filent vers RG 2020 !

Comme vous le savez sans doute, Roland Garros se prépare pour sa nouvelle édition puisque le premier tour aura lieu le 27 septembre prochain. Pour l’instant, ce sont les qualifications qui sont proposées. Toutefois, il y a une annonce assez surprenante, car Stan Wawrinka, qui a décidé de se séparer de son coach, a jeté son dévolu sur le présentateur.

Plus beau cadeau de ma vie!!! https://t.co/GLVN5MA17k — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 24, 2020

Cyril Hanouna a souvent participé au tournoi des célébrités en marge des matchs de Roland Garros .

. Cette édition de 2020 sera déjà spéciale puisqu’elle aura lieu pendant l’automne et Cyril Hanouna sera du côté des coachs.

Certains estiment qu’il n’a toutefois pas les qualités pour l’accompagner à RG 2020.

Il faudra donc attendre les premières rencontres de Stan Wawrinka pour savoir si Cyril Hanouna sera réellement au rendez-vous ou s’il s’agissait d’un buzz pour son émission. Dans tous les cas, lorsqu’il a ouvert la boîte 26, il a découvert un cadeau auquel il ne s’attendait pas.

En ce qui concerne le tournoi, l’équipe de Roland Garros espère qu’elle pourra tout de même proposer un spectacle de qualité malgré les nouvelles mesures et les restrictions notamment pour les rassemblements. RG 2020 pourra-t-il bénéficier d’une dérogation ? Il faudra attendre lundi prochain pour en savoir un peu plus. Alors Wawrinka Hanouna, est-ce bien sérieux ? Le présentateur est toutefois un amateur de tennis de table et de padel, il a notamment pu participer à plusieurs rencontres, mais est-ce suffisant ?