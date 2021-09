Cyril Hanouna : Des célébrités souhaitent un joyeux anniversaires à l’animateur en direct… Didier Deschamps se montre taquin !

L’animateur phare de C8 a fêté ses 47 ans ce jeudi 23 septembre 2021. Ami de nombreuses personnalités, ils ont été plusieurs à souhaiter à Cyril Hanouna, de bons vœux en direct dans TPMP. Parmi tous, celui d’un sélectionneur apparemment taquin, n’est pas passé inaperçu.

Joyeux anniversaire Cyril !

Le jeudi 23 septembre 2021 était un jour particulier pour Cyril Hanouna, qui venait d’avoir 47 ans. D’emblée quand l’émission a démarré, il a déclaré être très heureux de ce jour. Un jour qu’il a voulu sous le signe de la réconciliation. Pour cela, l’animateur a convié dans son émission des personnes qui avaient des comptes à régler. L’objectif était d’enterrer la hache de guerre. Cela a marché à moitié, car tout le monde n’était pas disposé à passer à autre chose. Ce fût le cas de Gilles Verdez, qui refusa de s’entendre avec Jean Messiha. De même, entre Sylvie Ortega Munos et Eryl Prayer, le torchon brûle plus que jamais.

Cependant, il y a quand même eu une réconciliation entre Loana et Sylvie Ortega. Aussi, les choses semblent s’être apaisées entre Fabrice Di Vizio et les chroniqueurs de Touche pas à mon poste (espérons que ça dure…). Si la réconciliation a marché à moitié, Cyril Hanouna a quand même eu de beaux moments à l’antenne. En effet, beaucoup de ses amis l’ont appelé en direct dans Touche pas à mon poste, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il s’agissait à chaque fois de personnalités, et les chroniqueurs se sont prêtés au jeu de reconnaître la voix à l’autre bout du fil. La première personne à souhaiter un joyeux anniversaire à Cyril Hanouna fût Jean-Luc Reichmann. Il y a eu aussi Franck Gastambide puis Gad Elmaleh et même (surprise) le député Jean Lassalle.

Une affaire de padel

L’un des amis de Cyril Hanouna a décidé d’être taquin pour l’occasion. Il s’agit de Didier Deschamps, le sélectionneur français. Les chroniqueurs ont eu bien du mal à trouver son identité. Non ce n’était pas Kendji, et non, ce n’était pas Jean-Claude Van-Damme (qui a appelé bien après aussi). Afin de donner un indice aux chroniqueurs, l’invité a soufflé que Cyril n’aime pas jouer au Padel avec lui. Mais non, ce n’était pas Enrico Macias, et encore moins Patrick Bruel. C’était Didier Deschamps, qui d’ailleurs, a gentiment taclé son ami : « Tu ne fais pas ton âge ! Tu fais beaucoup plus ! »

Continuant sur sa lancée, Didier Deschamps a dit à l’animateur qu’il lui offrait « une leçon de padel ». Ce à quoi Cyril a expliqué que le sélectionneur avait une manie qui faisait qu’il perd toujours à ce jeu : « Didier Deschamps, c’est le seul mec qui t’appelle pour jouer au padel avec lui, mais il choisit ton partenaire. C’est-à-dire qu’il choisit son partenaire et il te dit : ”Tiens, tu vas jouer avec tel gars”. Il est sélectionneur dans tout ». Propos immédiatement démenti par le sélectionneur, qui a affirmé que pour la première fois, Cyril lui-même a fait son choix. L’animateur a confirmé, disant qu’il s’était fait avoir : « le mec m’a dit qu’il était prof de padel, en fait il était pizzaiolo ! ». Faudra penser à mieux choisir ses partenaires pour espérer gagner un jour…