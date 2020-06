Cyril Hanouna : nouvelle guerre secrète contre une ex-chroniqueuse de TPMP ?

Tout n'est pas rose en ce moment pour l'animateur vedette de la chaîne C8, car les audiences de la nouvelle version de TPMP ne sont pas au beau fixe. En plus, les polémiques n'en finissent plus, et Cyril Hanouna a bien du mal à s'entendre avec ses ex-chroniqueurs.

Il y a quelques jours, c’est François Viot qui a jeté un pavé dans la mare, en faisant des révélations pas très gentilles sur les coulisses de l’émission et son ancien patron.

Dans l’un des derniers numéros de « C que du kif », le présentateur avait profité d’une rare occasion pour tacler celui qui a pourtant participé à l’émission pendant des années.

Aujourd’hui, c’est avec Erika Moulet, chroniqueuse dans « Touche pas à mon poste », il y a plusieurs années, que le public le pense en guerre ouverte.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erika Moulet (@erikamoulet) le 21 Janv. 2020 à 10 :50 PST

Les dernières révélations sur la guerre entre Cyril Hanouna et Erika Moulet

Lorsqu’un chroniqueur quitte TPMP, les internautes s’empare aussitôt de l’affaire. Après le départ de Thierry Moreau et Enora Malagré, les rumeurs de tension avec leur ex-patron s’étaient multipliées sur internet. Si aucun des protagonistes ne s’est exprimé clairement sur la question, il y a une autre ex-chroniqueuse avec laquelle tout ne s’est pas très bien passé.

Si vous suivez « Touche pas à mon poste » depuis plusieurs années, vous devez vous rappeler de la jolie Erika Moulet, dont l’arrivée dans la bande avait surpris tout le monde. La jeune femme n’aura pourtant fait qu’une saison, puisqu’en mai 2016, elle annonçait mettre fin à sa participation.

D’après certains échos, la relation entre elle et Cyril Hanouna n’était pas au beau fixe. Officiellement, la journaliste ne voulait pas « rentrer dans une case », et préférait partir avant d’être étiquetée « chroniqueuse TPMP ». Aspirant à d’autres projets, ses raisons semblaient légitimes, mais la vérité était peut-être tout autre.

Dans les coulisses, Erika Moulet n’appréciait que moyennement l’attitude de Cyril Hanouna et les gags à répétition de l’émission. La mère de famille ne se sentait pas à sa place, tout comme d’autres après elle.

Néanmoins, ce n’est pas du tout ce qu’elle avait révélé à l’époque de son départ, préférant peut-être éviter des répercussions négatives sur sa carrière.

« Il n’y a aucune brouille sensible ou dysfonctionnement notoire, seulement une envie de poursuivre ma route et de m’intéresser un peu plus près au monde de la radio à la rentrée, sans délaisser le petit écran. », confiait-elle pour se justifier.

C’est aussi durant ces mois-là que les médias ont parlé d’une possible guerre entre elle et la chroniqueuse vedette de l’époque, Enora Malagré. Il faut dire que sur le plateau, les relations étaient clairement tendues, et la Bretonne n’hésitait pas à tacler sa collègue en direct.

Seulement, une fois de plus, Erika Moulet avait nié être en conflit avec sa consœur. Elle assurait même avoir le plus grand respect pour elle, qu’elle considérait comme un pilier. D’après ses propos, leur regard sur l’émission était uniquement différent, mais c’est ce qui faisait la force de TPMP.

Les dernières révélations sur la guerre entre Cyril Hanouna et Erika Moulet

Aujourd’hui samedi 16 mai, l’ancienne chroniqueuse de « Touche pas à mon poste » revient à la télévision. En effet, cette dernière s’apprête à présenter des numéros inédits de « L’Hebdo de la musique » sur W9. À l’occasion de la promotion autour de l’émission, la journaliste a accordé une interview au magazine « Télé star », dans laquelle elle est revenue sur l’époque TPMP.

Comme un tacle adressé à son ancien patron, elle confie se sentir très épanouie avec son émission, car elle ne fait pas quelque chose qui va à l’encontre de ce qu’elle sait faire ou de ce qu’elle aime.

Concernant la polémique autour de François Viot, Erika Moulet préfère éluder la question et ne pas se prononcer, même si elle reconnaît être en contact avec lui.

Pour la journaliste, il est primordial de partir lorsqu’on ne se sent pas bien, et c’est ce que son collègue a fait.

Elle conclut aussi par affirmer que tous les propos qu’il a pu dire sont sans aucun doute sincères.

Pour le reste, Erika Moulet reconnaît ne pas être en contact avec des chroniqueurs actuels. Seuls Julien Courbet et Jean-Luc Lemoine semblent trouver grâce à ses yeux, même s’ils ne sont plus dans l’émission.

Enfin, elle souhaite que tout le monde sache qu’elle n’est pas en guerre avec qui que ce soit, même avec Cyril Hanouna. D’ailleurs, elle l’aurait recroisé sur certains plateaux, et aurait eu des rapports très corrects avec lui.