Cyril Hanouna : à l’hôpital après une très grosse chute à vélo !

View this post on Instagram

Les chéris cette 10eme saison a été malheureusement raccourci pas tous les événements! Mais ce confinement m a servi pour travailler pour septembre et je vous prépare une rentrée comme vous les aimez avec la famille tpmp et tous les rdvs qui nous manquent tant. Le plateau me manque mais je garde un souvenir incroyable de ce soir chez baba et pour les dernières avant lundi pro où on proposera une nouvelle formule je vais tout donner! Je n ai pas voulu vous lâcher et je me suis régalé avec vous ts les soirs pendant 3h30!! C était ouf de vivre ça. ⠀ ⠀ Merci à vous merci aux équipes et merci à @c8lachaine. L important c était de ne mettre personne en danger et on a fait le Max! Et que vous soyez 700000 en moyenne à nous suivre chaque soir c complètement ouf! Ça montre notre puissance et notre lien indéfectible. ⠀ ⠀ On est une famille et la famille va encore s agrandir en sept. On prépare du très très lourd 😘