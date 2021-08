Cristina Cordula partage une tenue très originale sur les réseaux sociaux, les fans sont conquis

Personne n’aurait pu être en mesure de penser une seule seconde que Cristina Cordula allait pouvoir faire autant parler d’elle cet été avec des photos assez originales qu’elle a pu diffuser tout au long de la saison. En effet, on peut dire clairement haut et fort que la présentatrice mythique de Les Reines du Shopping a pu se mettre en avant de bien des façons cet été, notamment en diffusant des photos assez dingues de son passé, notamment quand elle a pu avoir l’occasion unique de faire du mannequinat ou encore lors de son mariage qui a été assez époustouflant, comme on a pu le constater en effet sur les toutes dernières images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Il faut bien avouer que bien souvent, on dit clairement que l’été fait partie de la très grosse saison des mariages, et cela peut parfois ainsi permettre à des millions de français de passer des moments inoubliables dont ils se souviendront pendant tout le reste de leur vie. Tout comme des millions de couples en France et dans le monde, il semblerait que Cristina Cordula ait purement et simplement décidé de profiter de la saison estivale pour pouvoir se marier comme il se doit.

Néanmoins, on aurait pu clairement imaginer que Cristina Cordula n’allait pas diffuser de nouvelles photos sur le web cet été : en effet, il se trouve que les français peuvent parfois décider de prendre moins de temps sur le web et plus de temps avec leur famille, mais cette année sera totalement différente pour une très grande partie des français. En effet, certains d’entre eux ne vont pas pouvoir partir en vacances, mais heureusement ils pourront compter cependant sur les conseils assez dingues de Cristina Cordula qui ne se prive pas pour en parler !

Cristina Cordula diffuse les secrets de sa tenue en exclusivité

Il n’est pas rare de voir la styliste et animatrice Cristina Cordula prendre des clichés et les diffuser sur les réseaux sociaux, mais bien souvent les tenues qu’elle peut être en mesure de porter ne sont pas toujours facilement trouvables sur le web. Mais cette fois-ci, l’animatrice a pu clairement en décider autrement, et vous allez pouvoir, vous aussi, en profiter avec Cristina Cordula qui a pu voir les choses en grand cette fois-ci…

Sa superbe veste en jean nous vient directement de l’artiste Isabela Capeto, qui propose par ailleurs ses créations en ligne. Si vous vous demandez d’où vient son petit haut jaune, alors Wasabi, une entité dont vous pourrez retrouver quelques informations en exclusivité à partir d’Instagram. Accrochez-vous, car vous risqueriez d’être très surpris par les autres créations à découvrir en exclusivité. Concernant le pantalon que Cristina Cordula a pu porter sur sa publication, il s’agit purement et simplement d’un pantalon qui vient de la toute dernière collection de l’enseigne célèbre Zara.

D’autres looks exceptionnels sur les réseaux sociaux de Cristina Cordula

Si vous êtes à la recherche d’idées pour pouvoir vous relooker pendant la saison estivale ou encore en hiver, nous ne pourrions que vous recommander de vous rendre assez régulièrement sur le profil de Cristina Cordula, la fameuse animatrice sur M6.

Comme vous allez pouvoir le constater, il se trouve que la styliste n’a pas froid aux yeux, et elle a pu le prouver à de nombreuses reprises en proposant à ses fans des clichés assez dingues…