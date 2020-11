Cristina Cordula nous présente son fils et il est ‘magnifaïk’ ! Découvrez la photo !

Cristina Cordula s’est imposée en quelques années comme une figure incontournable du paysage audiovisuel actuel. M6 a eu raison de donner sa chance à l’ancienne mannequin tant elle est devenue omniprésente. Bien sûr, Cristina Cordula assure la présentation de l’émission Les Reines du Shopping, l’une des plus connues du groupe M6, suivie en masse chaque après-midi du lundi au vendredi. Avec Stéphane Plaza (lui aussi à la tête de plusieurs émissions à succès), elle est sans doute la personnalité la plus connue chez M6 actuellement. Mais nous ne savons que très peu de choses sur sa vie privée. Aujourd’hui, elle nous présente son fils, à l’occasion de son anniversaire.

Un joli message pour l’anniversaire d’Enzo

Cristina Cordula a publié sur son compte Instagram une photographie où elle enlace son fils, Enzo. Et pour accompagner ce joli cliché, elle a écrit de bien jolis mots en ce jour si spécial :

« Aujourd’hui c’est l’anniversaire d’Enzo ! S’il y a bien quelqu’un de magnifaïk : c’est lui !!! J’ai face à moi un jeune homme avec de vraies valeurs et plein de promesses… Je suis si fière de toi ! Mon fils, dans des moments de doute, ne cesses pas de croire en qui tu es, n’abandonnes pas tes rêves et ne baisse jamais les bras. Il faut toujours persévérer ! Aie confiance en la vie et sois toi-même et je suis sûre que ton chemin sera toujours plein de lumière. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je t’aime !!! »

En fière maman, elle n’a pas manqué de taguer son fils sur la photo. L’occasion pour nous d’apprendre qu’il est entrepreneur. Mais son compte est privé, nous n’avons donc pas accès à d’autres photos. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez toujours suivre son compte. Ce n’est pas la première fois que Cristina Cordula parle de son fils. L’année dernière, dans Télé 7 jours, elle en parlait en ces termes : « C’est l’amour de ma vie. Et nous sommes très complices. Je l’ai toujours surprotégé des médias, mais aujourd’hui c’est différent, déclarait l’heureuse maman. Pour moi, c’est le plus beau, le plus intelligent !«

Les internautes commentent en masse la photo

Visiblement, le charme d’Enzo et de sa maman n’a pas déplu aux internautes qui ont liké en masse la photo et qui ont envoyé leurs meilleurs voeux à Enzo pour son anniversaire. Plus de 64 000 personnes ont déposé un coeur sur la publication tandis que nous comptons par centaines les commentaires élogieux.

Cela montre également à quel point la présentatrice des Reines du Shopping est appréciée par les internautes. Malgré les polémiques, elle reste toujours aussi populaire. Car malgré toute la sympathie qu’elle inspire, elle n’en reste pas moins égratignée par certains scandales. Récemment, c’est le thème de la semaine qui a fait parler puisqu’il concerne uniquement les femmes rondes. Les conseils de Cristina n’ont pas convaincu certains internautes et dans Touche pas à mon poste, beaucoup de chroniqueurs se sont insurgés et ont même parlé de grossophobie. Pas de quoi détruire l’image parfaite de l’ancienne mannequin qu’on s’attend à voir encore pour longtemps sur M6.