Cristina Cordula : le placement de trop ? Des fans menacent de quitter son compte Instagram !

Il y a donc un revirement de situation concernant la popularité de Cristina Cordula. Certains estiment qu’elle critique toujours, elle n’aime rien dans l’émission Les Reines du Shopping et ils sont nombreux à pointer du doigt ses choix concernant son fil Instagram. Vous le savez sans doute, lorsque la notoriété prend de l’ampleur, les marques sont forcément attirées. Cela permet ainsi de profiter d’une belle visibilité et de monter un business sympathique. Cristina Cordula a donc décidé apparemment de se lancer dans le placement de produits pour attirer l’attention des abonnés.

Cristina Cordula au coeur d’une vague de déception

Certains fans ne souhaitent plus voir ces placements de produits sur les comptes Instagram, car ils sont de plus en plus nombreux. Il est même difficile de trouver des posts qui n’ont pas fait l’objet d’une publicité. C’est un réel business très juteux pour les stars et les adeptes de la télé-réalité ne sont pas les seuls à se lancer dans ce marché. En effet, Cristina Cordula semble avoir succombé à l’appel des placements au vu de son dernier post, mais les abonnés ne sont pas très heureux de la tournure des évènements. Ils menacent alors de quitter le compte Instagram de la présentatrice.

Cristina Cordula évoque donc une carte bancaire qui lui permet notamment d’avoir du cashback .

. Elle précise qu’elle adore, elle prend alors la pose et dévoile les couleurs de la CB.

La présentatrice n’oublie pas d’informer les abonnés concernant la simplicité d’usage, mais également la sécurité pour l’application.

Il aura fallu quelques minutes seulement pour que le mécontentement soit au rendez-vous. En effet, ils sont nombreux à attendre des posts liés à la mode pour Cristina Cordula qui est une experte dans ce domaine. Ils sont alors clairement déçus de la découvrir dans ce registre, car elle partage finalement un « bon plan » qui est très éloigné de son domaine de prédilection. Certains auraient tendance à appeler cela, un bad buzz puisque les fans semblent réellement déçus par les choix de la présentatrice qui revient tous les jours dans Les Reines du Shopping.

Cristina Cordula accusée d’accepter de mauvais placements

Il suffit de regarder les commentaires qui accompagnent la photo pour comprendre que les choix de Cristina Cordula sont pointés du doigt. Celle qui a un goût très spécial pour la mode reste active sur son compte Instagram, elle peut ainsi proposer de nombreux clichés, des interviews, mais également des morceaux de l’émission notamment ceux qui connaissent un grand succès. Les fans n’ont donc pas apprécié le placement de produits pour une carte bancaire, ils estiment que « c’est n’importe quoi » et d’autres n’hésitent pas à la tacler un peu plus.

Pas une once de réflexion avant de publier et surtout d’accepter. Là, c’est trop ! Je me retire du compte Instagram.

Il est difficile de savoir si ce choix aura une vraie incidence sur sa notoriété, mais Cristina Cordula affiche tout de même un million d’abonnés. Il est donc tout à fait normal que les marques soient nombreuses à frapper à sa porte. La visibilité est importante, mais avec un tel bad buzz, les retombées pour la marque sont-elles réjouissantes ? Dans tous les cas, avec la réaction des abonnés sur son compte, la presse n’a pas hésité à partager cette information tout en parlant de la fameuse marque pour la carte bancaire. Cette dernière a alors bénéficié d’une notoriété encore plus conséquente.