Cristina Cordula hallucine face au décolleté dans Les Reines du Shopping

Certaines émissions peuvent rapidement enflammer le Web à cause des tenues ou encore des silhouettes.

Comme les internautes sont connectés tout au long de la journée sur les réseaux sociaux, il n’est pas surprenant que les réactions soient de plus en plus nombreuses au fil de l’émission.

Pour Les Reines du Shopping, il n’y a pas une exception puisque les avis partagés sur Twitter sont nombreux.

Pourquoi Cristina Cordula a-t-elle été choquée ?

Il fallait donc regarder l’émission à la fin du mois de Mai pour être témoin de la réaction de Cristina Cordula. En effet, l’animatrice écoute la présentation de la jeune femme et nous pouvons alors apprendre qu’elle avait auparavant des dessous pour du 85A ou B. Il s’agit d’une petite taille qui peut souvent être au coeur de nombreux complexes, mais elle a décidé d’opter pour une taille beaucoup plus conséquente à savoir du 95D.

Cristina Cordula estime qu’elle n’a pas choisi la taille la plus petite et elle lance un Wow !

De plus, la tenue de la candidate était forcément propice au décolleté puisqu’elle avait opté pour un t-shirt très proche du corps.

La nouvelle taille était donc mise en avant et si certains internautes ont pu apprécier, d’autres n’ont pas été sous le charme.

En effet, le choix de la taille est très important, car il est possible de déstabiliser sa silhouette.

Lorsque la taille est trop petite, il y a forcément des complexes puisque les femmes ont l’impression de ne pas avoir de formes. A contrario, lorsque la taille est beaucoup trop grande, le buste est finalement déstabilisé et vous n’avez pas une belle harmonie. De ce fait, certaines peuvent regretter leur choix notamment après la grossesse puisque le buste est finalement beaucoup plus imposant.

Attention avec la chirurgie esthétique

Lorsque les femmes décident d’augmenter la taille du haut de leur corps, elles doivent impérativement consulter un chirurgien qui pourra évaluer la silhouette. Certains peuvent clairement refuser d’installer une prothèse si le rendu n’est pas très harmonieux. D’autres par contre peuvent accepter tous les caprices des célébrités ou des inconnus. C’est pour cette raison qu’il faut réfléchir à maintes reprises avant de valider une taille et n’hésitez pas à demander l’avis à votre entourage, cela vous permet d’avoir un regard extérieur.

Dans tous les cas, la candidate qui a pu interpeller la présentatrice des Reines du Shopping ne semble absolument pas regretter son choix. Elle est même satisfaite du résultat et c’est sans doute le point le plus important. En effet, il est impératif de s’accepter et de s’apprécier, c’est souvent l’une des clés du bonheur, cela vous évite de courir toujours après un idéal, il est difficile de vivre au quotidien avec des complexes et cela est valable pour l’ensemble du corps.