Cristina Cordula amoureuse : L’animatrice adresse des mots d’amour à son mari pour son anniversaire !

Quand on aime, pourquoi le cacher ? Cristina Cordula, pour sa part, n’hésite pas à partager son bonheur avec ses abonnés. C’est ainsi que sur son compte Instagram, l’ancien mannequin a souhaité un joyeux anniversaire à son mari avec de jolis mots doux.

Cristina Cordula souhaite un joyeux anniversaire à son mari

La mère d’Enzo a aujourd’hui, tout pour être heureuse. En effet, il faut croire que tout réussi à Cristina Cordula, aussi bien au niveau professionnel qu’en amour. Elle est présentatrice de la célèbre émission de mode Les Reines du shopping depuis de nombreuses années maintenant. Aussi, de temps en temps, elle participe ou anime d’autres émissions toujours sur M6, qui ont rapport avec sa passion, la mode. Aujourd’hui femme d’affaires accomplie, Cristina Cordula partage sa vie avec Frédéric Cassin, un marseillais.

Ce jeudi 16 septembre 2021, était un jour spécial pour la styliste et ancienne mannequin de 56 ans. En effet, c’était l’anniversaire de l’homme de sa vie, et pour l’occasion, elle lui a adressé un tendre message sur les réseaux sociaux : « Aujourd’hui c’est ton anniversaire, mon amour ! Ma vie avec toi n’est jamais monotone… C’est que du BONHEUR ! Je te souhaite le meilleur, TOUJOURS ! ».

Notons que sur son compte Instagram, Cristina Cordula dénombre plus d’un million d’abonnés. Ils ont apprécié l’attention de l’animatrice pour le 2e homme de sa vie. Il faut savoir que le 1er est Enzo, son fils de 26 ans. D’ailleurs, Cristina Cordula a déjà avoué qu’elle était une véritable maman poule.

Frédéric Cassin fait le bonheur de Cristina Cordula

La belle brésilienne travaille et vit aussi à Paris. Pour l’occasion, elle a posté 2 photos d’elle et de son mari, pendant leurs vacances. Le couple semble très complice et se trouvait à bord d’un bateau. Concernant Frédéric Cassin, il s’agit d’un homme d’affaires dont les origines viennent de la ville de Marseille. A l’occasion de leur mariage qui s’est déroulé il y a quelques années, le couple l’a célébré 3 fois.

En effet, Cristina Cordula et Frédéric Cassin se sont mariés dans 3 pays différents. A Rio au Brésil, le pays natal de l’animatrice, puis à Singapour et ensuite Capri, en Italie ! On peut dire qu’ils ont fait le tour du monde pour se marier…

La quinquagénaire a révélé il y a quelques mois, qu’elle lutte pour être naturalisée française. En attendant, elle continue sa vie tranquille entre son mari et son métier. Sur son compte Instagram, la mère d’Enzo n’hésite pas à donner des astuces à ses followers, en digne maîtresse de mode.

Par ailleurs, quand l’occasion se présente, elle n’hésite pas non plus à s’exprimer sur l’amour qu’elle porte à l’homme de sa vie. Il y a de cela 2 ans à la même date, elle avait déjà adressé un très beau message à son cher et tendre, à l’occasion de son anniversaire. De petites attentions qui, on l’espère, font plaisir à Frédéric Cassin.

Une chose est sûre, Cristina Cordula est toujours aussi amoureuse. On leur souhaite bien du bonheur, à tous les 2 !