Cristiano Ronaldo : sa soeur serait « irresponsable », les images entraînent une polémique

Comme vous le savez sans doute, Cristiano Ronaldo a plusieurs enfants, dont un petit garçon de 10 ans seulement. Vous pouvez notamment le retrouver sur tous les clichés aux côtés de la star sur Instagram par exemple. Toutefois, celui qui se trouve en vacances à Madère est au coeur d’une vraie polémique. Les internautes ont tendance à donner leur avis dès qu’ils le souhaitent et ils n’ont pas hésité à pointer du doigt cette situation. Les images semblent très simples en apparence, mais la réalité est différente. Vous avez un petit garçon de 10 ans qui fait du jet ski alors qu’il est seul. Il n’en fallait pas plus pour que les critiques se multiplient.

Cristiano Ronaldo, son fils est en vacances à Madère

Vous avez donc pu constater que Cristiano Ronaldo a eu le bonheur de retrouver la pelouse comme de nombreuses stars du ballon rond. En effet, avec la fin de l’état d’urgence notamment en France, les premières rencontres ont eu lieu comme le match PSG/Le Havre. L’équipe parisienne s’est offert une belle victoire avec de nombreux buts après une mise à l’écart pendant de nombreuses semaines. Les supporters sont même au rendez-vous dans les gradins, mais ils doivent bien sûr respecter des dispositifs de sécurité et des conditions sanitaires.

Le fils de Cristiano Ronaldo qui a seulement 10 ans est en vacances à Madère et c’est sa tante à savoir Elma Aveiro qui a partagé la vidéo.

L’enfant de la star est donc seul aux commandes de son jet ski et les internautes ont rapidement crié au scandale.

Certes, il semble être amusé par ses prouesses, mais les abonnés à ce compte Instagram ont même précisé que la tante était « irresponsable ».

Normalement, l’enfant âgé de 10 ans ne doit pas se retrouver seul aux commandes de ce moyen de locomotion. En effet, il y a des règles à respecter. L’affaire a pris une telle ampleur que la police maritime aurait également décidé d’enquêter comme le mentionne Star Mag, le magazine relaye d’ailleurs une source du journal JM Madeira.

Des photos des vacances à Madère

Vous pouvez ainsi découvrir le quotidien du fils de Cristiano Ronaldo qui semble s’amuser et il est assez loin de cette polémique. Les proches sont également amusés par les prouesses et de nombreuses photos ont été publiées. Vous pourrez même être inspiré par cette destination, car l’eau est d’un bleu incroyable, le ciel est parfaitement dégagé et la chaleur est notamment au rendez-vous. Si vous devez toutefois réaliser un petit tour en jet ski, sachez qu’il y a des règles très importantes à suivre pour les plus jeunes. Il y a normalement un âge requis et surtout il faut être accompagné.

Dans tous les cas, la vidéo est toujours accessible et les internautes ne cessent de multiplier les commentaires parfois assez violents. Les accidents sont tout à fait possibles puisque ces engins peuvent atteindre une vitesse assez élevée. Un enfant de 10 ans a-t-il l’expérience pour conduire un tel appareil ? Selon les internautes, la réponse est négative. Si vous souhaitez suivre les vacances du fils de Cristiano Ronaldo, vous avez rendez-vous sur le compte Instagram de sa tante, le footballeur n’est pas encore en congé alors que la saison a été particulièrement mouvementée à cause du Covid-19.