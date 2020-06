Georgina Rodriguez la compagne de Cristiano Ronaldo, montre absolument tout alors qu’elle est en vacances !

Cristiano Ronaldo et sa copine Georgina Rodriguez peuvent se vanter d'être l'un des couples les plus sexy dans le petit monde des célébrités. En vacances, ils n'ont pas perdu cette belle occasion de le montrer.

Cristiano Ronaldo s’est permis un petit week end de détente avec sa compagne Georgina Rodriguez.

Les deux amoureux ont été repérés sur un magnifique yatch loué pour l’occasion (d’une valeur de 17 millions d’euros) à Portofino, une station balnéaire qui se trouve à deux heures seulement de Turin, là où vit la jolie famille (Ronaldo évoluant à la Juventus de Turin depuis 2018).

Ronaldo sort ses muscles en week-end

Les garçons comme les filles ont de quoi satisfaire leurs yeux avec les photos qui ont été dévoilées, certaines ayant été prises par des photographes présents sur place, d’autres ayant été partagées par les principaux concernés.

En repos, les deux amoureux n’ont pas hésité à mettre en avant leur corps de rêve. A 35 ans, Cristiano Ronaldo affiche un physique à faire pâlir de jalousie n’importe quel mannequin débutant. Musclé et dessiné, le footballer ne s’est pas relâché pendant le confinement. Bourreau de travail, il a au contraire tenu un programme très stricte pour ne pas perdre sa force, sa vitesse et sa technique.

Et cela a porté ses fruits. Visuellement déjà, évidemment, mais aussi pour son métier. Lorsqu’il est revenu à l’entraînement, les médecins qui lui ont fait passer le test d’aptitude obligatoire ont été sous le choc de voir que le jeune homme était encore plus en forme qu’avant le confinement – contrairement à ses camarades de jeu. Cristinao Ronaldo ne cesse de le démontrer chaque jour : le travail paie toujours.

Georgina Rodriguez fait monter la température

Si le footballer cinq fois récompensé d’un ballon d’or (récompense individuelle ultime dans le milieu du football professionnel) n’hésite pas à afficher ses abdos massifs, sa compagne de son côté met en avant son fessier sculpté par la musculation qu’elle pratique elle aussi assidument.

Sur Instagram, la jeune femme de 26 ans n’hésite pas à montrer les résultats de son travail en affichant son corps, parfois dénudé. Elle a récidivé aujourd’hui avec une photo qui fait clairement monter la température.

A bord du yatch, elle dévoile en effet une partie de son fessier puisqu’elle porte un maillot de bain blanc string. Et ce n’est pas la première fois que la jeune femme met en avant cette partie de son physique. Son Instagram regorge de photographies osées et sexy. Georgina Rodriguez sait user de ses charmes et ne manque pas de le faire, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Un couple star des réseaux sociaux !

En plu d’être l’un des sportifs les plus respectés et titrés de l’Histoire du football mondial, Cristiano Ronaldo est également une star des réseaux sociaux. Il y a plus de deux ans, il a dépassé Selena Gomez en terme de Followers. Celle qui était considérée comme la reine du réseau social a été relégué à la deuxième place par celui qui est encore aujourd’hui le roi.

En effet, il est la personnalité la plus suivie, et de loin. Le footballer affiche aujourd’hui le nombre impressionnant de 226 millions d’abonnés. Par comparaison, Selena Gomez affiche de son côté 181 millions de followers. Si la jeune chanteuse peut se vanter d’être celle qui, en moyenne, reçoit le plus de likes par publication, Cristiano n’en reste pas moins la célébrité qui remporte le plus d’argent grâce à Instagram.

Chaque année, il gagne des millions de dollars grâce à ses partenariats et ses sponsors qui profitent de son succès sur les réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits.

De son côté, sa compagne mannequin affiche près de 20 millions d’abonnés qui se régalent de ses photos. Elle n’hésite pas à leur partager, en plus de ses séances de sport, des séances photos très sexy, mais également de photos de sa famille qui font craquer les internautes.

On peut dire que tout réussi à ce couple millionnaire qui s’est bien trouvé. Cristiano Ronaldo semble toujours en pleine forme et n’a pas envie de prendre sa retraite immédiatement. Si on ignore quels sont ses plans de carrière pour l’avenir, le footballer star pourrait très bien devenir influenceur. quant à Georgina, elle est toujours mannequin, bien qu’elle s’occupe de sa grande famille.