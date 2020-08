Cour d’Angleterre : cette tradition qui embarrasse la reine !

La reine d’Angleterre est la souveraine qui a battu le plus de records en matière de règne. Et au vu de la forme qu’affiche la monarque, il est fort probable qu’elle en pulvérise d’autres, sauf si elle devait abdiquer comme le pensent certains experts de la famille royale. En effet, de plus en plus d’observateurs pensent que la souveraine envisage de passer la main, ou plutôt le sceptre au prince héritier. Le fait que Charles ait cédé le bail de sa ferme dans les Cornouailles semble accréditer la thèse. Mais la tradition veut que le souverain reste sur le trône jusqu’à sa mort. Et la reine est une femme de traditions.

La reine est très attachée aux traditions

D’un autre coté, il est vrai que la souveraine prend de l’âge et que son mari a pris sa retraite de la vie publique. De plus, Elisabeth II a du quitter Buckingham Palace pour se confiner à Windsor avec son mari. En raison de la crainte d’une nouvelle vague, la reine doit prendre ses précautions à Balmoral. Nul ne sait si elle retournera à Buckingham Palace ou si elle va s’installer à Windsor en rentrant. De l’autre coté, elle a fait ouvrir la terrasse Est de Windsor au public mais uniquement le weekend et durant les vacances. La fermeture de cette partie du château au public intervient à la période où la souveraine doit rentrer de ses vacances à Balmoral. Peut-être un autre indice en faveur de la thèse qui voudrait que la mère du prince Charles rentre à Windsor et ne revienne plus à Buckingham Palace. Ce retour sur Windsor permettrait de se poser la question de l’abdication de la souveraine en faveur du prince de Galles. Mais selon la tradition elle ne devrait pas laisser le trône de son vivant. Mais pour le moment c’est une autre tradition qui empoisonne la monarque.

La tradition des anniversaires des membres seniors de la famille royale.

La tradition anglaise marque les anniversaires des membres de la famille royale. Aussi au jour dit, à 13 heures les cloches de Westminster Abbaye sonnent à toute volée pour honorer la personne. Seuls les membres de la famille royale sont concernés. C’est à dire la reine, le prince consort et leurs quatre enfants, Camilla en tant qu’épouse du futur roi, William et Kate et leurs enfants, le prince Harry et son épouse. Mais avec les affaires du prince Andrew et le Megxit la question s’est posée des sonneries de Westminster Abbaye.

Une tradition respectée pour Andrew mais par pour Meghan

Lors de l’anniversaire de la duchesse de Sussex, les cloches du célèbre monument sont restées muettes. Or, Meghan est l’épouse d’un prince de sang et à ce titre membre senior de la famille royale. Les cloches auraient ainsi du joyeusement tinter à Londres. Mais tel n’a pas été le cas. En effet, Harry et Meghan s’étant volontairement retiré de la royauté, les sonneries ne se justifiaient pas. Comme l’a précisé un expert de la famille royale, Meghan et son époux ont volontairement quitté la famille royale. Ils ne sont donc plus à honorer en tant que tels.

Les cloches sonneront pour Andrew

En effet, la question s’est posé de faire carillonner les cloches de l’abbaye pour honorer la naissance de « Randy Andy » le bad boy de la famille royale. En effet, ce dernier a été écarté de ses fonctions royales par la reine. Néanmoins les cloches retentiront bien le 19 février 2021 à 13 heures. Le fils préféré de la reine est un membre de la famille royale. Andrew est et restera un prince de sang royal. A ce titre , le fils préféré de la reine aura droit à la sonnerie des cloches le jour de son anniversaire.