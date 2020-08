Coup de vieux : Macauly Culkin, la star de Maman j’ai raté l’avion a 40 ans ! Les fans sont sous le choc

Ainsi, toute une génération prend une gifle… Depuis déjà trois décennies, la télé tourne dans les foyers à la période des fêtes pour que petits et grands puissent regarder pour une énième fois la rediffusion de Maman, j’ai raté l’avion.

Le visage enfantin expressif et malicieux du jeune Macaulay Culkin est resté iconique 30 ans plus tard. Ce n’est pas rationnel de se dire que ce visage restera inchangé, mais c’est un fait. Le réalisateur Chris Colombus a gravé un personnage mythique qui restera pour toujours jeune aux yeux du monde.

Mais la légende s’est bel et bien effondrée ce mercredi 26 août 2020. Le New-Yorkais s’est visiblement fait une joie de choquer ses fans le jour de son anniversaire. Le troisième enfant sur les sept d’une grande fratrie s’est joué de ses abonnés avec beaucoup d’humour. Le petit Kevin McCallister fait parti du passé.

It's my gift to the world: I make people feel old.

Malgré une notoriété plus affaiblie dans les années qui ont suivi, Macaulay Culkin a continué par la suite à enchaîner les apparitions télévisées. Le comédien de Manhattan a d’abord profité de son statut d’enfant star.

En attendant, côté coeur, Macaulay Culkin est aujourd’hui ravi de passer ses journées avec sa superbe compagne Brenda Song. La belle brune est la star de la série Disney Zack et Cody.

Suffisamment épanoui et bien dans ses basquettes, l’acteur a ajouté, toujours sur Twitter, une tirade assez humoristique.

Do any of you have photoshop skill? Can you put my head on a surfer so I can get an idea of how cool I'd look?

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020