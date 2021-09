Johnny Hallyday : Quand l’arrivée surprise d’un proche du rockeur émeut les fans… Maxim Nucci chante pour le taulier et c’est émouvant !

Le concert hommage à Johnny Hallyday a été annoncé depuis quelque temps… Il a enfin eu lieu ! Mardi 14 septembre 2021, ils étaient très nombreux à l’Accorhotels Arena à venir assister à l’évènement. L’émotion était au rendez-vous, et le passage de l’un des proches du défunt artiste a particulièrement touché les fans de Johnny Hallyday.

Un concert plein d’émotions

Un grand concert à l’Accor Arena de Paris clôt la journée d’hommage à Johnny Hallydayhttps://t.co/poXgqqAHGO pic.twitter.com/faG3Q9ZHAy — franceinfo (@franceinfo) September 15, 2021

Ce mardi 14 septembre 2021 était un jour spécial pour Laeticia Hallyday. La veuve de Johnny Hallyday a organisé ce jour, une cérémonie suivie d’un concert événement en mémoire de son défunt mari. Ce dernier est décédé le 5 décembre 2017, succombant au cancer du poumon. Concernant la cérémonie, elle s’est déroulée sur le parvis de l’Accorhotels Arena, l’ancien Bercy. Aujourd’hui, cet endroit porte le nom du rocker.

Pour l’occasion, une statue à la gloire de Johnny Hallyday a été inaugurée, et elle représentait une moto. Signe qui rappelle que le Taulier était un biker. D’ailleurs, ils étaient nombreux les bikers, qui se sont rendus à cette inauguration qui s’est tenue sur l’esplanade de la salle de concert. Laeticia Hallyday par cette cérémonie, a voulu offrir aux nombreux fans de Johnny Hallyday, un lieu pour se recueillir en France. Il faut dire que la tombe du rocker se trouve à Saint Barth.

Pour terminer cette journée en beauté, un grand concert s’est tenu. Cela a été retransmis en direct à la télévision sur France 2 afin que même ceux qui n’ont pas pu se déplacer, puissent profiter de l’évènement. Ce sont 2 musiciens talentueux qui ont tout mené de main de maître sur scène.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Killian (@kikitropfou)

La partie symphonique a été dirigée par Yvan Cassar, et pour le côté rock, Yarol Poupaud a dirigé les troupes. Ces 2 hommes étaient des amis de Johnny Hallyday. Les hostilités ont démarré par la voix de Johnny Hallyday, ce qui a ému la veuve Laeticia Hallyday aux larmes. Cette dernière se trouvait dans les gradins et elle était bien entourée. Il y avait son compagnon Jalil Lespert, ainsi que l’ancien producteur et ami de Johnny, Jean-Claude Camus.

Maxim Nucci rend un vibrant hommage à son idole, les internautes sont bouleversés

L’émotion était à son comble dans le public, et les artistes se sont succédé sur la scène pour leur prestation. Pour la plupart, ils ont connu le défunt artiste sur scène. Ainsi, les spectateurs et les téléspectateurs ont pu suivre les prestations de Florent Pagny et de Patrick Bruel. Il y avait également Patrick Fiori, Louane, Nolwenn Leroy ou encore Slimane.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean Philippe Bourcier (@jean_philippe66)

Cependant, le chanteur qui les a le plus touchés reste Maxim Nucci. Celui-ci avait pris ses distances pendant un temps avec le clan Hallyday, mais il semble être revenu. Pour rendre hommage à son ami qui n’est plus, il lui a interprété la chanson « Te manquer » à la guitare. C’est pour Johnny Hallyday que le jeune homme avait écrit et composé cette chanson. Quant aux fans, ils ont été très sensibles à cet hommage, et de nombreux commentaires positifs ont afflué sur les réseaux sociaux.