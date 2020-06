Cole Sprouse (Riverdale) à son tour accusé d’agression sexuelle : le témoignage choquant dévoilé

Depuis l’affaire Weinstein et l’émergence des mouvements Me Too et Balance ton porc, les langues se délient et les victimes de viol et autres agressions osent enfin parler, raconter des récits parfois effroyables. Le très influent et puissant producteur de cinéma Harvey Weinstein est tombé de son pied d’estale, signe qu’il est possible de faire évoluer la société.

Accusations : qui dit la vérité ?

Si le grand public a logiquement tendance à croire la victime lorsqu’un témoignage lui parvient, il est cependant important de rappeler que la présomption d’innocence existe, et que seule la Justice est en capacité de trancher.

Des vies peuvent être brisées suites à de faux témoignages et le rôle de Twitter n’est en aucun cas d’être un tribunal populaire qui pourrait crucifier des personnes avec comme simple base une accusation.

C’est pourtant ce qui arrive à Cole Sprouse. L’acteur de Riverdale a été accusé d’avoir sexuellement agressé une jeune femme plusieurs années en avant. Cela ne vient pas d’une plainte officielle, mais d’une série de tweets. Le compte sur lequel ces tweets apparaissent a été récemment créé, et ce témoignage est anonyme.

L’acteur n’a pas manqué de réagir et nie toute implication dans une quelconque histoire d’agression.

I want to tell about my sexual abuse by cole sprouse. It was at a party in 2013 when cole was at nyu. I was invited to one of his parties by a mutual friend, he came up during the party and started flirting with me and obviously I was flattered, we talked for quite a while, — Victoria (@Victori66680029) June 21, 2020

L’agression remonterait à 2013

En 2013, Cole Sprouse est étudiant à l’Université de New York. D’après le tweet de sa présumée victime, ils se sont rencontrés lors d’une soirée. Après avoir discuté et bu ensemble, il l’a invité dans sa chambre. A ce moment là, il serait devenu violent, et aurait entamé un rapport sexuel quand bien même elle lui signifiait qu’elle n’était pas consentante.

Et ? Rien d’autres. Juste quelques tweets. Aucune preuve. Aucune identité. Rien. Les personnes sur Twitter sont sceptiques, certains demandant même si ce n’est pas devenu une mode de vouloir détruire la vie d’une célébrité en racontant des histoires.

Cole Sprouse réagit directement

Le frère jumeau de Dylan Sprouse a décidé de ne pas se laisser faire et ne pas laisser la rumeur se poursuivre. Il a écrit sur Twitter que ces accusations sont factuellement fausses et qu’il cherche avec ses avocats la source de ces tweets pour retrouver la personne qui invente ce genre d’histoire.

Il dit être sensible aux violences sexuelles et autres agressions, et selon lui, ces faux témoignages n’aident en aucun cas la cause.

« Il m’a été prouvé que ce compte a été écrit spécifiquement pour raconter de fausses histoires à mon sujet et au sujet du casting. Je n’arrive pas à imaginer quelque chose de plus tordu que de mentir sur des violences sexuelles. Cela discrédite les hommes et les femmes qui font preuve de courage en révélant la vérité (…) Nous souhaitons prendre des mesures judiciaires. Ce genre de comportement tordu ne fait que du mal aux vraies victimes« .

Dans ce texte, Cole Sprouse sous-entend que d’autres acteurs de la série Riverdale ont également été visés par des attaques similaires, sans toutefois que cela ne fasse autant de bruit.

Earlier today myself and three other cast mates were falsely accused of sexual offense by anonymous accounts on twitter. I take these accusations very seriously, and will be working with the right teams to get to the root of it. (1) — Cole M. Sprouse (@colesprouse) June 22, 2020

L’ex de Lili Reinhart sa collègue sur Riverdale a en tout cas un soutien de poids en celui de Justin Bieber. Également accusé d’agression sexuelle, le chanteur a retweeté le message de Cole Sprouse, comme pour lui apporter sa solidarité, eux qui se trouvent finalement dans le même bateau.

Justin Bieber est allé plus loin puisqu’il a, sur Twitter, décidé d’apporter les preuves nécessaires (photo, article, ticket de caisse) pour contrer l’histoire racontée par sa présumée victime, qui dit avoir été violée par le chanteur en mars 2014.

Justin Bieber (tout comme son entourage) n’ont pas cessé de relier Selena Gomez à cette histoire, expliquant qu’ils étaient ensemble cette nuit-là – ce qui a le don d’énerver la communauté de fans de la chanteuse qui aimerait qu’elle reste en dehors de tout cela.

Nous ignorons encore si ces histoires iront plus loin, mais Cole Sprouse semble décidé à ne pas laisser la personne derrière ces tweets impunie. A l’heure actuelle, les deux hommes n’ont reçu aucune plainte mais ont cependant subi un gros bad buzz qui pourrait leur être préjudiciable. A eux de voir s’ils souhaitent attaquer en retour par voie judiciaire pour s’assurer que de tels ragots ne soient plus diffusés.