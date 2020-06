Claude se blesse sur Koh Lanta : découvrez les blessures qui ont nécessité une intervention

Claude, s’il n’a pas gagné la dernière saison de Koh Lanta, peut se vanter d’être le grand vainqueur dans le coeur des téléspectateurs. Il est unanimement considéré comme le grand champion de cette aventure, lui qui l’aura survolé du bout au bout. Mais ceux qui le pensaient invincible seront étonnés d’apprendre que Claude reste un humain comme les autres. Il lui arrive même de se blesser, et il en fait l’expérience sur Fort Boyard avec pas moins de trois blessures qui ont nécessité une intervention médicale.

De Koh Lanta à Fort boyard

Koh Lanta, l’émission culte de TF1 a fait de Claude une véritable star de la télévision. Son compte Instagram affiche près de 700 000 followers, un chiffre énorme qui montre tout l’intérêt que lui portent les téléspectateurs.

Arrivé en final sur les poteaux après avoir clairement survolé une compétition finalement peu serrée (il y avait lui, puis les autres), Claude aura surpris les téléspectateurs en chutant face à Naoil qui ne l’aura pas choisi pour les votes finaux. C’est finalement la boxeuse sportive qui remportera l’aventure, au grand damn des internautes qui auraient aimé que Claude empoche enfin les 100.000 euros promis au vainqueur.

Mais Claude n’aura pas quitté nos écrans de télévision trop longtemps. Vous avez en effet pu l’apercevoir aux côtés de Cyril Hanouna dans A prendre ou à laisser, émission dans laquelle il a aidé le candidat à gagner le plus d’argent possible.

Trois blessures sur le tournage de Fort Boyard

Claude a accepté de participer cet été à l’émission Fort Boyard. Un beau coup de publicité pour la chaîne qui espère de belles audiences avec l’homme dont tout le monde parle.

Il sera accompagné notamment accompagné de deux miss France (Camille Cerf et Clémence Botino, notre reine de beauté 2020) en plus de Tom Leeb et Booder. L’association qu’ils défendront sera celle des Bonnes Fées, association que représentent les Miss, d’où leur présence.

Et c’est le chanteur Tom Leeb qui s’est laissé aller à quelques petites confidences concernant le tournage, et notamment les blessures de Claude. Oui, Claude, le Claude de Koh Lanta, celui qui a dominé chaque épreuve, aussi physique soit-elle, s’est blessé !

Clémence Botino parle de Claude comme d’un surhomme

Tom Leeb ne manque pas d’admiration pour Claude quand il parle de lui. Il explique qu’il s’est démis le doigt durant une épreuve. Autrement dit, son doigt s’était retourné. « Il a dû se rendre à l’infirmerie et le médecin a dû intervenir et lui remettre le doigt en place » explique le chanteur. Il ajoute ensuite que sur une épreuve suivante, Claude s’est arraché le côté du mollet après une mauvaise chute. « A chaque fois il n’a pas eu de chance« . C’est le moins que l’on puisse dire.

Clémence Botino, miss France 2020 n’a pas non plus caché son admiration. Elle dit même que les autres candidats étaient choqués par la tolérance à la douleur de Claude. « Il s’est démis le doigt sur une épreuve, le médecin lui a remis tranquillement comme si de rien était. Un petit bandage et c’est reparti« . Elle ira même jusqu’à dire que Claude est un « surhomme« . On ne lui donnera certainement pas tort.

Claude est chauffeur de maître

Tant de propositions peuvent monter à la tête de Claude, mais le héros de Koh Lanta compte bien continuer de mener la vie qu’il a toujours mené. Heureux papa de deux enfants – sa dernière photo avec son fils Andréa a d’ailleurs fait craquer les internautes – il s’est récemment confié sur son métier.

Il expliquait avoir de belles relations avec la personnalité célèbre dont il est le chauffeur – il ne confie en revanche pas l’identité de son employeur – et disait vouloir continuer à travailler pour lui le plus longtemps possible.

Malgré son succès sur les réseaux sociaux, ce n’est vraisemblablement pas demain que vous verrez Claude faire des placements de produits sur Instagram puisqu’il ne semble aucunement intéressé par une carrière d’influenceur. Mais cela ne vous empêche pas d’admirer ses photos et surtout de le retrouver dans Fort Boyard, très prochainement cet été.