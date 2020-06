Claude (Koh Lanta) : déclaration choc sur Denis Brogniart aux portes de la finale de Koh Lanta, il veut qu’il prenne vite sa retraite !

Claude (Koh Lanta) : c’est le chouchou des internautes, mais va-t-il gagner le jeu ?

C’est une grande question que se posent tous les téléspectateurs de Koh Lanta : qui va finalement gagner le jeu de téléréalité ce soir ? Car en effet, le suspens dure depuis maintenant de nombreuses semaines et a même été allongé à cause de la crise sanitaire du coronavirus.

En effet, la production du jeu de Koh Lanta a décidé de prolonger le jeu en redécoupant les épisodes du jeu très apprécié par de nombreuses françaises et français. On imagine que les plus fervents spectateurs de Koh Lanta sont donc en haleine et sont déterminés à savoir que de Claude, Inès, ou Naoil sera le grand vainqueur de cette saison de Koh Lanta qui est complètement exceptionnelle !

Mais alors que les portes de la finale sont en train de s’ouvrir, on a pu découvrir une nouvelle interview du candidat Claude il y a à peine quelques heures dans les colonnes du journal Le Figaro / TV Magazine avec des propos qui vont en étonner plus d’un. En effet, le candidat de Koh Lanta est réputé pour être un grand aventurier loyal et sportif, et il a même été demandé en mariage par la journaliste Estelle Denis !

Mais d’autres téléspectateurs semblent également grandement apprécier le candidat, puisqu’un article de Konbini est d’ailleurs sorti sur le sujet et demande pourquoi tous les français sont amoureux de Koh Lanta. Cela n’a pas tardé à faire réagir sa femme Virginie, qui a tenu à rappeler à toutes et tous que Claude était avant tout son compagnon et qu’il n’était pas question de le partager !

Quant à d’autres, ils souhaitent tout simplement avec beaucoup d’amusement renommer le jeu Koh Lanta en “Claude-Lanta”, parce que le candidat domine le jeu de téléréalité avec bio, il faut bien l’avouer après tout ! Mais c’est à cette remarque de nombreux internautes que le candidat a donc réagi il y a tout juste quelques heures dans une interview publiée dans la presse, avec une remarque qui ne pourrait pas faire plaisir à Denis Brogniart s’il l’a prend au sérieux…

Claude (Koh Lanta) : il attend que Denis Brogniart prenne sa retraite pour animer Koh Lanta à sa place !

Et si Claude pouvait être le futur présentateur de l’émission Koh Lanta ? Ce serait une décision complètement folle, mais pourquoi après tout ? Et bien dans l’interview que le candidat Claude a accordé au Figaro / TV Magazine, c’est tout ce qu’il laisse entendre dans une de ses réponses.

En effet, alors que l’interview est sur le point de se conclure, le journaliste demande alors à Claude ce que l’on peut lui souhaiter après Koh Lanta, à part bien sûr de gagner l’épreuve finale. Le candidat, contre toute attente, va réagir sur la demande des téléspectateurs de renommer l’émission Koh Lanta en « Claude Lanta », et il va admettre qu’il attend pour cela que Denis Brogniart prenne sa retraite pour le remplacer ! Il ajoute avec beaucoup d’amusement qu’il règlera son compte à l’animateur s’il fait une balade à vélo avec lui : une déclaration à prendre avec bien évidemment beaucoup d’humour, mais le candidat Claude ajoute néanmoins que cela n’est pas complètement inenvisageable car il estime maintenant très bien connaître l’émission et tous ses secrets inavoués !

Va-t-on le retrouver aux manettes du jeu de Koh Lanta dans les années à venir ? Ce serait une superbe nouvelle pour tous les fans du candidat qui l’adorent, et pour la journaliste Estelle Denis qui semble beaucoup l’apprécier après qu’elle ait réalisé sa demande en mariage sur le réseau social Twitter. Pour le moment, la production de Koh Lanta et TF1 n’ont pas encore réagi, mais on imagine qu’ils vont pouvoir lire les déclarations de Claude avec beaucoup de curiosité et peut être considérer sa demande pour les prochaines années à venir.