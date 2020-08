Claude (Koh-Lanta): ce très beau cliché de sa compagne et de leur fils Marceau en vacances !

Claude a participé plusieurs fois à Koh-Lanta mais il se souviendra à jamais de L’île des héros. En effet, le candidat avait appris une très bonne nouvelle alors qu’il se trouvait sur le tournage du télé-crochet.

Virginie, sa compagne, lui avait annoncé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant et il avait été très ému. « Apprendre que tu vas être papa à l’autre bout du monde, ça restera un moment mémorable » avait-il dit dans l’émission.

Claude, très motivé dans Koh-Lanta

Néanmoins, cette annonce l’avait surtout poussé à se démener dans Koh-Lanta et à aller le plus loin possible. Claude en a mis plein la vue aux téléspectateurs et il a réussi à aller jusqu’à la finale.

Le candidat n’a pas remporté la saison passée de Koh-Lanta mais il est devenu plus populaire que jamais. Il a marqué les esprits avec son franc-parler ainsi que ses grosses capacités physiques. Depuis, il est présent partout et les fans ont pu le voir récemment dans Fort-Boyard.

Ce beau cliché de sa compagne et de son fils

Le héros de Koh-Lanta espère bien refaire un jour l’émission sur TF1 afin de prendre sa revanche. En attendant, il profite de ses vacances dans les Alpes en famille et il fait de nombreuses randonnées avec sa compagne et leurs enfants. Il prend le temps de s’occuper de sa famille et Claude se montre surtout très proche du petit dernier, Marceau.

Virginie a accouché il y a déjà plusieurs mois et l’enfant se porte à merveille. D’ailleurs, en pleine randonnée, la compagne de Claude n’a pas hésité à prendre la pose avec son enfant. Ainsi, sur un cliché Instagram, on la retrouve de dos alors qu’elle regarde le paysage et on peut surtout voir le visage de Marceau.

Le fils de Claude est adorable auprès de sa maman et il a bien grandi. Le candidat de Koh-Lanta se montre toujours très discret et évite, en général, de trop exposer ses enfants sur les réseaux sociaux. Même s’il est devenu connu, il tient à leur vie privée.

Ses enfants des prochains aventuriers de Koh-Lanta ?

La photo de Virginie avec Marceau a fait craquer la toile et les internautes s’accordent à dire que le bébé est « trop chou« . En plus, il semblerait qu’il ressemble déjà beaucoup à son grand frère, Andréa.

Les vacances en famille se passent à merveille pour Claude et il se montre très actif. L’ex candidat de Koh-Lanta sillonne la France et il fait découvrir les bienfaits de la nature à ses enfants. D’ailleurs, son fils, Andréa, est très content de pouvoir passer quelques moments avec son père. Le père et le fils n’hésitent pas à se défier lors de la randonnées et Andréa marche dans les pas de son père.

Ce dernier est déjà un grand sportif et il s’imagine devenir un « aventurier de Koh-Lanta » avait -il dit dans une vidéo. La relève semble donc assurée et Claude peut dormir sur ses deux oreilles !