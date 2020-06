Claude – Il fait une promesse spéciale à sa femme avant sa participation à l’émission

Ça y est, c’est aujourd’hui, 22 mai, que le grand final aura lieu. Et bien sûr, Claude le chouchou des téléspectateurs est en lice pour la victoire. Les internautes qui le surnomment « Claude Lanta » son impatients et espèrent de tout cœur le voir gagner Koh-Lanta : L’île des Héros se déroulant aux Îles Fidji.

S’il a reçu des conseils très avisés de sa femme avant de partir, il lui a également fait des confidences et notamment une promesse.

Récemment interviewé par le journal Le Parisien, Claude a tout révélé. Quelle promesse a-t-il bien pu faire à sa femme ? L’a-t-il tenu ? On vous dit tout.

Le parcours hors du commun de Claude dans Koh-Lanta

L’histoire de Claude dans l’émission d’aventure présentée par Denis Brogniart démarre en 2010 avec sa participation sur les îles Poulo-Condore au sud du Vietnam. Le chauffeur de taxi ne passe pas inaperçu. En effet, il a gagné avec brio de nombreuses épreuves et parviendra à atteindre la finale. Malheureusement il échouera face à Philippe lors du grand conseil.

En 2012, Claude revient une seconde fois avec une édition spéciale : La Revanche des héros. Cette fois-ci, c’est au Cambodge que le participant a fait ses preuves face à 15 autres anciens candidats. Encore une fois finaliste, il échouera de nouveau et se verra attribuer la seconde place.

Si Claude n’a jamais gagné l’émission Koh-Lanta, cela ne l’empêche pas de détenir de nombreux records et d’être un candidat particulièrement redouté. Il a participé a 24 épreuves individuelles et en a gagné 11. Avec plus de 45% de victoires, Claude n’a jamais été égalé.

Cette année, Claude change de stratégie. Il est bien décidé à prendre sa revanche et espère finir sur la première marche du podium avec sa participation dans la version 2020 nommée : L’île des Héros.

La vie de couple de Claude

Le chauffeur de taxi se veut assez discret sur sa vie privée. Mais il a tout de même fait beaucoup de chemin depuis sa première participation à l’émission Koh-Lanta. Claude a en effet révélé qu’il s’était pacsé avec sa belle. Ils ont également eu un premier enfant âgé de 4 ans nommé Andréa. Par ailleurs, ils ont aussi déménagé à Puteaux.

Malgré sa volonté de laisser sa vie privée loin des caméras, TF1 avait réussi à en savoir un peu plus lors de sa participation à Ninja Warrior en juillet dernier.

Le triple participant à l’émission semble donc filer le parfait amour et être un papa comblé. D’ailleurs, durant le tournage de L’île des Héros, sa femme lui a fait une formidable révélation. En effet, elle lui a annoncé qu’elle était enceinte de leur deuxième enfant. Né en janvier 2020, le petit bébé se prénomme Marceau, et son papa est très fier.

Après de telles révélations, impossible pour Claude de ne pas être sur motivé pour gagner l’édition 2020 de Koh-Lanta. En tout cas, c’est tout ce qu’on lui souhaite bien sûr.

Claude fait une promesse à sa femme

Alors que l’émission bat son plein, Claude, interviewé par le journal Le Parisien, s’accorde à faire quelques révélations. « Avant de venir, ma femme m’a demandé de ne faire aucune promesse. »



En effet, la femme de l’aventurier a souhaité qu’il ne promette rien à personne durant l’émission. Stratégie ? Certainement, puisque c’est peut-être ce qui lui a valu deux défaites sur les deux participations précédentes. Il a donc tout simplement promis à sa femme de ne rien promettre.

Et malgré son attachement pour certains candidats comme Teheiura dernièrement éliminé, il n’a bel et bien fait aucune promesse. Claude a d’ailleurs ajouté : « On ne peut rien me reprocher, je ne suis responsable de l’élimination de personne, ce qui est rare dans Koh-Lanta. Même moi j’ai du mal à y croire”.

Que l’on ne s’y m’éprenne pas, Claude a bien participé aux éliminations. Mais selon lui, il a simplement été juste. Si quelqu’un exprimait une faiblesse et ne devait donc plus faire partie de l’émission, alors il prenait la décision de poser son nom sur le papier pour l’éliminer.

Il avait promis à sa femme de ne rien promettre, et bien c’est chose faite. Reste à savoir si sa nouvelle stratégie sera ponctuée d’une victoire lors du grand conseil. Que les téléspectateurs se réjouissent puisqu’il ne leur reste plus que quelques heures à patienter avant le verdict.