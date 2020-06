Claude de Koh Lanta : voici pourquoi il pourrait gagner !

Finalement, Claude a gagné Koh Lanta même s’il perd ce vendredi soir que ce soit lors de la finale ou sur les poteaux. En effet, il a pu briller et il a surtout mis tous les candidats d’accord que ce soit sur le camp ou dans les épreuves, voire pendant les conseils. Il a eu l’occasion d’évincer les candidats qu’il souhaitait, il s’est hissé aux portes de la finale, mais pourra-t-il soulever le fameux trophée et remporter le chèque ? Il faudra impérativement attendre la fin du direct pour le savoir, mais les internautes ont déjà voté.

Vers un scandale si Claude ne gagne pas Koh Lanta ?

Il y a de grandes chances pour que les réactions sur Twitter soient incisives lorsque le nom du grand gagnant sera dévoilé. En effet, ceux qui n’auront pas voté pour Claude pourraient se retrouver au coeur de vives critiques, mais finalement, chacun a le droit d’inscrire le nom qu’il souhaite. Un petit rappel tout de même s’impose, car normalement, les votes sont réalisés lors du dernier conseil alors que les candidats sont encore sur l’île.

De ce fait, vous avez ce déroulement à savoir la mise en place de l’épreuve des poteaux qui est très redoutée .

. Le gagnant a le droit de nommer la personne qui pourra l’accompagner lors du dernier conseil de Koh Lanta.

Le duo se présente alors devant les membres du jury et un dernier conseil est organisé.

Comme pour évincer les candidats, cette fois, ils doivent inscrire le nom de leur chouchou sur le parchemin.

Denis Brogniart s’occupe de sceller l’urne qui est ensuite dévoilée en direct sur le plateau de TF1 et après quelques vidéos, le présentateur passe au dépouillement.

Claude le candidat le plus fort de Koh Lanta

Pour participer à cette aventure, il ne faut pas seulement avoir un physique de rêve pour réussir à dompter la faim. Il faut être prêt à affronter toutes les conditions climatiques qui sont parfois complexes entre le froid, le chaud et l’humidité. La privation de nourriture est aussi au rendez-vous et vous devez vous contenter de poisson, de petites portions de riz ou encore d’escargots. Il faut aussi être fort sur les épreuves pour gagner des colliers et des totems afin d’éviter les conseils. Bien sûr, le mental et la manipulation ont une place de choix.

Certains candidats peuvent avoir certaines facettes très sympathiques, mais d’autres comme Claude ont clairement toutes les qualités énoncées. De ce fait, pour certains internautes, il est réellement le candidat le plus fort de Koh Lanta et sa participation de 2020 aura sans doute marqué cette émission. Cette dernière reviendra sans doute pour de nouvelles aventures dans quelques mois avec un casting tout neuf. Toutefois, TF1 va-t-il conserver ce format avec des inconnus et des héros ?