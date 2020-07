Claude de Koh-Lanta : cette émission auquel il refuse de participer

Ses exploits ont enthousiasmé des millions de téléspectateurs lors de la dernière édition de Koh-Lanta. Pour sa troisième participation au célèbre jeu d’aventures de TF1 (il était déjà candidat en 2010 et en 2012), Claude Dartois a marqué les esprits en remportant le record du nombre de victoires dans des épreuves individuelles. Sportif, sociable, stratège, le chauffeur de maître est rapidement devenu le chouchou des fans de l’émission. Malheureusement, il est de nouveau passé tout près de la victoire et des 100 000 euros en chutant malencontreusement lors de la terrible épreuve des poteaux. Si Naoil a donc été la gagnante de cette édition, Claude peut néanmoins se frotter les mains. Plus qu’un aventurier de Koh-Lanta, il est devenu un personnage emblématique du paysage audiovisuel français.

D’aventures en aventures

Il n’en fallait pas plus pour que les boîtes de production se décident à l’appeler pour participer à certains de leurs programmes. Samedi 11 juillet, il faisait donc partie des candidats de la première émission de la nouvelle saison de Fort Boyard. Pour ce retour à l’antenne, l’émission a cartonné et a fait l’un de ses meilleurs lancements depuis des années. Claude, en revanche, gardera certainement un arrière-goût amer de sa participation au jeu d’aventures de France 2. Il s’est luxé un doigt lors d’une chute à l’occasion de sa première épreuve, puis s’est ensuite éraflé le mollet et fait quelques éraflures. Malgré tout, il avoue avoir réalisé un rêve en participant au programme : « Quand j’étais petit, c’était une des seules émissions qu’on m’autorisait à regarder. J’étais impressionné par les candidats qui descendaient dans les égouts du Fort et trouvaient leur chemin en apnée ».

Des blessures qui l’empêchent donc de participer à un autre programme pour lequel il a été contacté. En effet, Claude devait être candidat dans la nouvelle saison de Ninja Warrior, à la rentrée prochaine sur TF1, comme nous l’apprennent nos confrères du Parisien. Toutefois, compte tenu de sa blessure au doigt, le finaliste de Koh-Lanta a préféré décliner l’offre. À noter qu’il avait déjà participé à la quatrième saison de Ninja Warrior, diffusée à l’été 2019.

Ouvert à d’autres propositions

Néanmoins, Claude a fait savoir qu’il n’était absolument pas fermé à d’autres propositions. Son rêve ? Participer à des programmes mêlant aventures et engagement écologiques, comme Rendez-vous en terre inconnue ou les émissions animées par Mike Horn.

Et si l’on ne voit pas Claude dans ces divertissements, peut-être le verra-t-on dans Danse avec les stars ? C’est du moins ce qu’avancent certaines rumeurs. Mesures sanitaires obliges, l’émission ne devrait pas revenir à l’antenne avant mars 2021 mais des noms de potentiels candidats circulent déjà. Notamment celui de Claude, aperçu en compagnie de plusieurs danseurs de l’émission. En vue d’une éventuelle participation ? Affaire à suivre…