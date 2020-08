Clara Morgane dévoile ses fesses et embrase la toile sur Instagram !

Ces dernières années, Clara Morgane connaît un gros succès. La star utilise les réseaux sociaux pour se dénuder et elle envoute ses fans avec ses très belles photos. Puis, elle se veut plus populaire que jamais.

Il y a peu, Clara a participé à Danse avec les stars sur TF1. Elle a dévoilé à tous ses talents de danseuse et elle faisait partie des candidates les plus douées. Puis, après l’émission, la star a monté un cabaret et ses fans ont été nombreux à venir la voir.

En ce moment, Clara Morgane se trouve dans le Sud et elle profite du beau temps en famille. Puis, elle travaille aussi sur son prochain calendrier et elle demande même l’avis des fans sur Instagram. La star poste quotidiennement des photos sensuelles pour le plus grand bonheur de sa communauté.

Clara Morgane dévoile ses fesses

Clara Morgane sait comment faire passer une bonne journée à ses fans. Ainsi, jeudi 13 août, la star a dévoilé un tout nouveau cliché sur Instagram. La maman de 39 ans prend la pose en train de faire de la balançoire et elle n’a pas hésité à se dénuder un peu. Avec la canicule, elle voulait se mettre à l’aise et elle n’a aucun complexe !

Clara s’affiche en sous-vêtements noirs sur sa terrasse à l’ombre et elle a choisi un très beau cadre. Sur la balançoire, la starlette plie ses jambes et dévoile toutes ses formes. Néanmoins, elle a surtout choisi de mettre en avant ses jolies fesses.

Ses fans sont sous le charme

Les fans de Clara Morgane se retrouvent avec un plan sur son fessier musclé. Puis, elle dévoile ses jambes fines et il semblerait qu’elle ait pris quelques couleurs pendant l’été. La photo a fait l’unanimité et ses fans ont été nombreux à réagir. La température est monté d’un coup grâce à son cliché et sa communauté en est ravie !

« Je ne peux m’empêcher de tomber amoureux de toi » a écrit un fan. « Tu es somptueuse je me régale à te regarder » a dit un autre abonné. Puis, d’autres fans se sont montrés serviables et ils lui ont proposé de pousser la balançoire ! » Tu veux que je te balance ? »

Un été caliente pour Clara

L’été est loin d’être terminé pour Clara Morgane et elle promet encore de nombreux clichés d’elle en sous-vêtements et sur sa balançoire. Depuis la saison estivale, la star redouble d’efforts pour faire plaisir à sa communauté. Ainsi, les abonnés ont pu la voir avec une belle robe bleue à la plage et elle était très classe. Puis, elle a surtout fait l’unanimité avec sa série de photos en maillot de bain blanc à la plage.

Enfin, Clara Morgane a présenté sa sœur sur Instagram. En effet, il y a quelques semaines, l’ancienne candidate de DALS a pris la pose en body échancré avec Alexandra. La jolie blonde et la brune posaient ensemble très complices et sensuelles. D’ailleurs, les fans ont été nombreux à redemander des photos des sœurettes. Un bon moyen pour Clara de faire de la promo d’Alexandra sur le réseau social.