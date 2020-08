Clara Morgane : cliché magnifique et sulfureux qui enflamme le web ! Elle enlève tout !

La jolie blonde fait tout simplement un carton, et continue d’émoustiller la France entière, grâce à une plastique vraiment parfaite.

Elle est bien décidée à ne pas nous laisser sans nouvelles, et son compte Instagram nous permet de trouver régulièrement de belles perles.

En matière de photos, elle n’hésite pas à publier des clichés toujours plus magnifique. Pour notre plus grand bonheur, ceux-ci laissent apparaître son corps de rêve, qu’elle prend plaisir à montrer, et elle a raison ! Difficile en effet de rester indifférent face à tant de beauté.

Une fois encore, cette semaine, une nouvelle photo super a fait son apparition !

Un cliché à découvrir de toute urgence

Clara Morgane la sulfureuse a beau s’approcher de la quarantaine, elle est toujours aussi splendide. Et la toute nouvelle photo publiée sur Instagram en témoigne. On la découvre une fois encore en petite tenue, la poitrine presque dévoilée. Celle-ci est en effet contrainte de ne pas trop en montrée sur Instagram. Le réseau social ne permet pas de publier de clichés nus, les seins ne sont pas non plus autorisés. Ceux-ci sont à l’origine de nombreuses suppressions de contenus. Elle doit donc s’en tenir aux règles du réseau, et rester relativement sage. Cela ne l’empêche pas d’être ultra sexy !

Cette photo magnifique la met donc en valeur plus que jamais, et elle y porte une tenue de geisha très suggestive. Nul doute que cela a dû réveiller l’appétit de nombreux fans de la belle blonde, qui la suivent année après année. Son naturel, ainsi que sa plastique qui subit pas les effets du temps, ont de quoi affoler la toile. Ce n’est pas près de s’arrêter !

Si vous souhaitez en voir un peu plus, elle nous propose un lien plutôt intéressant dans son post Instagram.

Un nouveau réseau social à découvrir

Instagram est encore à ce jour un réseau social grand public. On y trouve principalement du contenu soft, et la nudité y est généralement supprimée.

Néanmoins, d’autres réseaux plus libres ont vu le jour récemment, permettant ainsi de varier le contenu. Celui-ci est souvent protégé par le biais d’un abonnement, et on n’y accède pas librement. C’est ce qui fait toute la différence !

Vous trouverez notamment des clichés super sexy de Clara Morgane sur www.mym.fans/claramorgane, qui est son compte personnel sur ce nouveau réseau social. Celui-ci offre la possibilité aux fans de s’abonner pour y consulter de nombreux clichés de célébrités que l’on adore.

De nombreuses inconnues y ont également un compte.

C’est Clara Morgane elle-même qui propose à ses fans de s’y abonner afin de pouvoir découvrir des photos un peu plus coquines, et que l’on ne trouve pas ailleurs sur la toile. De quoi ravir réellement l’ensemble de ses fans !

Une carrière qui bat son plein

Clara Morgane a su réellement tirer son épingle du jeu après son début de carrière. Celle-ci a démarré dans l’univers du porno, en compagnie de son petit ami, il y a maintenant une vingtaine d’années.

Elle n’a d’ailleurs tourné qu’avec son cher et tendre de l’époque, ainsi que des femmes. Mais même après avoir raccroché, son succès est resté intact. Elle continue de proposer son superbe calendrier chaque année notamment, et a pu travailler dans différents domaines comme à la télévision. Bravo Clara !