Clara Luciani : en couple avec un célèbre chanteur d’un groupe de rock, elle révèle tout dans une de ses récentes chansons !

Leur symbiose crève l’écran. Clara Luciani et Alex Kapranos, leader du groupe électrisant Franz Ferdinand, se sont retrouvés en chanson. Reprise de Nancy Sinatra, fille du célèbre crooner, et Lee Hazlewood (1966), leur chanson en duo « Summer Wine » a été partagée sur YouTube mardi 28 juillet. Ce titre culte, à la croisée des chemins hippie et bohème, captive grâce à l’alchimie solaire qu’il dégage. Plus d’une atmosphère sophistiquée et indépendante, on y décèle également des fragments de la nature de leur relation : de la passion, mais aussi de l’autodérision, à l’image de la présentation kitsch du karaoké sur couleurs vives qui se fait au début du clip. Leur volonté ? Recréer le monde imaginaire dans lequel ils s’étaient plongés avec un décor épuré qui se rapproche d’un speakeasy.

Une reprise de Sinatra glamour et captivante

Dans une ambiance sixties rétro et branchée, la langue française portée par la lascivité de Clara Luciani se mêle à la langue de Shakespeare, assurée par le timbre tranquille et détonant d’Alex Kapranos. Leurs voix se mêlent avec harmonie dans cette collaboration artistique qui a vu le jour en Ecosse, où ils étaient tous deux confinés ; on retrouve l’intimité d’une relation à deux jusque dans la production et l’enregistrement du morceau, qu’ils ont faits eux-mêmes

Dans le clip de ce slow de l’été, ils finissent par ne plus s’empêcher de se dévorer du regard, se frôler avant de se toucher au milieu de nulle part. Cette reprise n’est pourtant pas inédite : Alex Kapranos raconte dans live4ever que Clara Luciani lui avait demandé de la rejoindre sur scène, lors de son concert à l’Olympia en octobre dernier. C’est là où ils ont interprété le titre pour la toute première fois. C’est suite à cela qu’ils ont décidé de l’enregistrer.

Un duo qui confirme leur idylle

On les retrouve dans un karaoké, le « Karaoke del desierto » ; le clip les montre en train de se retrouver en chanson, dans le désert. La scène du karaoké, minimaliste, est recréée avec ce qui semble traîner dans ce lieu suspendu : trois chaises en plastique vides volées d’une plage; une scène de fortune qui tient sur une palette et un étendard soutenu par des pneus.

La chanson raconte l’histoire d’un homme, dépouillé après une nuit à boire avec une belle inconnue. Les deux artistes sont magnétiques, leur complicité, une évidence. Tout comme leur idylle, qu’ils officialisent avec cette collaboration. « Summer Wine » est un premier aperçu du prochain album de l’interprète de l’artiste féminine de l’année aux Victoires de la musique. Elle nous donne déjà rendez-vous dans sa prochaine tournée, prévue pour 2021.