Clara Morgane : Ultra SEXY ! Déconfinée et totalement déchaînée, elle enlève le haut !

Ce qui me manquera ce soir plus qu’un autre … Vous, me soutenant derrière vos écrans, vos encouragements que je pouvais entendre de si loin, toi @maximedereymezofficial et tes yeux de guerrier affrontant une danse de plus, vous, public présent qui crie et encourage, vous, membres du jury toujours justes et bienveillants. Vous, apprentis danseurs qui donnez le meilleur de vous même pour convaincre et livrer un beau spectacle. Vous me manquerez tous, infiniment. Bon prime à tous ! @dals_tf1 @dals_tf1 @lindahardy_officiel @azize_diabate @ladjidoucoure7 @elsaesnoult @samielgueddari @fauvehautot @denitsaofficiel @anthony_colette @vandamme_ines @licatachristophe @jmgenereux @lechrismarques @instashym @patrickdupondofficiel @fredpedraza @hakimghorab