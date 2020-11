Cindy Lopes vide son sac, pour elle l’émission « Secret Story » aurait été truquée pour que la victoire soit attribuée à Emilie Nef Naf !

Cindy Lopes est une ancienne star de télé réalité très connue en France. On la connaît surtout pour sa capacité à ne pas prendre de gants lorsqu’elle a quelque chose à dire, que ce soit positif ou négatif. C’était donc l’invitée idéale pour une émission comme « L’instant de Luxe », qui reçoit des personnalités dans le but de les interroger sur des questions parfois très intimes de leur vie. Cindy Lopes a ainsi eu l’occasion de répondre à des questions sur sa propre vie, et n’a pas hésité à balancer sur la victoire d’Emilie Nef Naf à Secret Story il y a quelques années.

Cindy Lopes invitée sur le plateau de Jordan de Luxe

L’instant de Luxe est une émission très appréciée par toutes les personnes intéressées par la vie et les secrets les plus intimes des stars. En effet, Jordan de Luxe n’hésite pas à poser toutes sortes de questions personnelles à ses invités, pour en apprendre le maximum sur leur vie. Il aborde également des sujets délicats ou d’autres qui font l’objet de polémique. Ce 4 novembre, il a reçu l’ancienne star de télé réalité Cindy Lopes, une jeune femme réputée pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Cela n’a donc rien de surprenant qu’elle ait fait de grosses révélations lors de son passage sur l’émission.

En réalité, la raison de la présence de Cindy sur le plateau, c’était sa rupture compliquée avec son ex compagnon. Elle devait en effet évoquer les détails de sa séparation avec l’homme qui se trouve être le père de ses enfants. D’après ses propos, il n’a pas voulu accepter la séparation, mais la situation était devenue invivable pour elle. Elle lui a donc demandé de partir, ou plutôt de « dégager de chez elle » ! Cindy explique qu’il était un peu agressif et violent. Il n’était encore jamais allé jusqu’à lui mettre des coups de poing au visage, mais il était tout de même brutal. Elle a fait toutes sortes de révélations sur son couple qui battait de l’aile depuis bien longtemps, avant d’aborder le sujet concernant Secret Story et Emilie Nef Naf.

Cindy Lopes a des preuves du trucage de Secret Story !

Pour ceux qui s’en souviennent, Cindy Lopes était candidate pendant la saison 3 de Secret Story en 2009. Elle est donc bien placée pour aborder le sujet et faire des révélations qu’on « pourrait » prendre au sérieux. Cindy raconte donc que la victoire d’Emilie était très surprenante. Selon elle, ses soupçons se sont confirmés lorsqu’elle a remarqué qu’Emilie n’avait aucune notoriété à la sortie de l’émission.

Il est certain que Cindy aurait voulu être la grande gagnante, et d’ailleurs elle n’a pas manqué de revenir sur sa déception à ce sujet. Elle avoue elle-même que cela n’aurait sans doute pas été politiquement correct de la faire gagner, puisqu’elle n’a pas froid aux yeux.

Cependant, concernant la victoire d’Emilie, elle reste persuadée qu’il y a eu des malversations au moment des votes. D’ailleurs elle affirme que des enquêtes avaient été menées à l’époque, et qu’elle avait entendu pas mal de choses. Quoi qu’il en soit, il semblerait que cette histoire ne soit plus vraiment d’actualité, d’autant qu’il serait difficile aujourd’hui de chercher à prouver les faits.