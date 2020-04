Christophe mort du coronavirus ? Sa femme refuse de communiquer totalement sur le sujet !

Lors de la mort du chanteur Christophe, décédé à l’hôpital le 16 avril dernier, sa femme, Véronique Bevilacqua, a transmis à l’AFP un communiqué officiel faisant part de sa disparition soudaine. Ce communiqué, signé également par Lucie, la fille du couple, expliquait que Christophe était décédé des suites d’un emphysème, maladie pulmonaire contre laquelle il se battait depuis plusieurs années.

« Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l’ont abandonné. Aujourd’hui, les mots se lézardent … et tous les longs discours sont bel et bien futiles », ont écrit les deux femmes les plus proches du chanteur Christophe pour annoncer sa mort, le soir du jeudi 16 avril 2020, à 74 ans.

Son épouse Véronique, avec qui il était séparé, mais de qui il n’avait jamais voulu divorcer, a toujours pris soin de ne pas évoquer le coronavirus dans ses communiqués concernant la santé de son époux.

Pourquoi une telle détermination à ne pas vouloir parler du Covid 19 lorsqu’il s’agissait de Christophe ? Un proche a, semble-t-il, fourni la réponse à cette question dans le numéro de Paris Match sorti jeudi 23 avril.

« Elle s’est accrochée à ce sujet. Elle ne veut pas que Christophe devienne la première star française fauchée par ce virus. » Voilà donc pourquoi l’épouse du chanteur ne souhaitait pas évoquer ce terme : afin qu’il ne vienne pas marquer à tout jamais la mémoire de son défunt mari, dont elle était encore très proche malgré leur séparation.

Pourtant, l’interprète de la chanson à succès Aline avait bel et bien été testé positif au coronavirus, comme le Parisien l’avait révélé. Sa maladie pulmonaire inquiétait d’ailleurs fortement le personnel soignant et l’entourage du chanteur, qui craignaient tous que le covid 19 ne mette un terme à sa vie.

Malheureusement, malgré les efforts continus des médecins et de ses proches, qui se sont constamment relayés à son chevet, Christophe est décédé.

Son épouse, qui savait que le résultat du test au covid 19 était positif, ne l’a jamais communiqué elle-même à la presse, même à l’annonce de sa mort.

Le 1er avril 2020, le chanteur Christophe était transféré, avec d’autres patients, des hôpitaux parisiens vers un hôpital de Brest afin d’être pris en charge en soins intensifs. Un transfert qui a eu lieu par TGV. Malheureusement, ce transfert n’aura pas permis au chanteur mythique de survivre.

Les paroles émouvantes de sa fille, Lucie

Dans la soirée du jeudi 16 avril 2020, lorsque Christophe s’est éteint dans sa chambre d’hôpital, sa fille Lucie n’a pas pu se rendre à son chevet.

La jeune femme, malheureusement arrivée quelques minutes après son décès, a toutefois pu rester un certain temps aux côtés de la dépouille de son père. « Nous nous sommes ratés dans le timing, mais bon, il était beau, on aurait dit un lion avec un masque qui faisait son roupillon », a confié Lucie au sujet de ce moment terrible où elle a vu son père, inanimé sur son lit de mort.

En 1971, Christophe a épousé Véronique et leur fille Lucie est née la même année. Le couple aura passé trente belles années ensemble, avant de se séparer au début des années 2000. Véronique et Christophe n’ont pourtant pas souhaité officialiser leur divorce avec des papiers et de ce fait, le couple demeure marié pour l’éternité.