Christophe Dechavanne : il clashe violemment Nicolas Bedos suite à ses propos sur le coronavirus !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la semaine de Nicolas Bedos a de quoi être très riche en émotion cette semaine. En effet, alors même que l’on a annoncé dans les médias un nouveau pic de 16 000 nouveaux cas de COVID19 en moins de 24 heures, le comédien a fait une déclaration qui a choqué les internautes cette semaine.

Nicolas Bedos : il fait une déclaration sur le coronavirus, les internautes sont choqués !

C’est jeudi dernier que Nicolas Bedos prenait la parole concernant le coronavirus et les annonces du gouvernement de plus en plus restrictives. Il faut dire que depuis les dernières annonces du ministre de la santé Olivier Véran, on ne compte plus les critiques nombreuses à son égard concernant le manque de clarté sur les nouvelles mesures sanitaires, mais également les codes couleurs qui ont été vivement critiqués. C’est probablement une des raisons qui a fait que Nicolas Bedos a décidé jeudi 24 septembre de publier un message sur son compte Instagram qui a fait vivement réagir.

En effet, dans son message, le comédien Nicolas Bedos affirme très clairement qu’il est fatigué de la situation concernant la crise sanitaire et encourage tous les français à « vivre à fond », quitte à tomber malade. Une déclaration qui a choqué de nombreux français mais également des personnalités françaises qui n’ont pas du tout apprécié les déclarations de ce dernier. Parmi les personnes ayant réagi, on peut compter notamment sur l’entrepreneur français Marc Simoncini qui a vivement critiqué Nicolas Bedos sur son compte Twitter. Mais c’est également une figure emblématique des médias français qui a réagi sur Instagram cette fois-ci : l’animateur et producteur de TF1 Christophe Dechavanne !

Christophe Dechavanne : il tacle l’humoriste Nicolas Bedos et lui reproche ses déclarations !

C’est sans aucun doute une réaction que n’attendait pas Nicolas Bedos lorsqu’il a décidé de mettre en ligne sa déclaration sur Instagram. On imagine que l’animateur historique de TF1 a dû bondir de sa chaise en voyant les propos que le comédien avait tenu. En effet, Christophe Dechavanne a tenu à réagir personnellement aux propos qui ont été tenus plus tôt dans la semaine par Nicolas Bedos.

Il faut dire que l’animateur de Coucou c’est nous s’est battu pendant des années contre la maladie du Sida notamment, en affirmant haut et fort dans toutes ses émissions combien il était important de se protéger avec sa fameuse phrase “sortez couverts”. Christophe Dechavanne a donc pris la parole et annoncé qu’il ne pouvait absolument pas rester insensible face à cette publication de Nicolas Bedos, qui équivaudrait selon ses mots à ne pas mettre de ceinture de sécurité lorsque l’on est en voiture, ou même à ne pas se protéger lors d’un rapport intime. La communauté de l’animateur de TF1 a vivement réagi et l’a félicité d’ailleurs pour sa prise de parole.

Il faut dire que même cet été, Christophe Dechavanne n’hésitait déjà pas une seconde à montrer l’exemple et se montrait sur les réseaux sociaux avec un masque de protection pour lutter contre le coronavirus. Malheureusement, le comédien Nicolas Bedos a répondu à toutes ces remarques en affirmant qu’il était encore libre de penser “différemment” et qu’il n’était d’ailleurs pas ministre de la santé : une déclaration scandaleuse pour certains qui ne comprennent pas que le comédien se “victimise” de la sorte.