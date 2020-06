Christophe Dechavanne : l’animateur pleure la perte d’un être cher…

Christophe Dechavanne est un animateur de 62 ans qui se produit sur TF1. Il est très connu par les français, notamment pour les émissions de La Roue de la Fortune et de La Ferme Célébrités, très en vogue dans les années 2000.

Christophe Dechavanne partage beaucoup de choses sur son compte Instagram depuis le confinement. Il fait d’ailleurs découvrir tous ses animaux ! Moutons, canards, dindons… on dirait presque qu’il habite dans une ferme.

L’animateur est l’ami des bêtes et il l’a vite montré en amenant son chien, Adeck, de partout avec lui. Il l’emmenait même sur les plateaux de tournage ! On pouvait notamment voir le petit Jack Russel lors de la roue de la fortune. Extrêmement bien dressé, Adeck faisait tout ce que lui demandait son maître.

Christophe Dechavanne : il annonce le décès d’un être cher

Malheureusement, Christophe Dechavanne a annoncé une triste nouvelle à ses fans via ses réseaux sociaux… Son chien Adeck est décédé après tant d’années passées à ses côtés. Il doit actuellement ressentir un énorme vide. Sur Instagram, il a posté une photo de son chien prêt à se jeter dans l’eau. « J’espère qu’ils ont une piscine là-haut ! Salut mon poto, tu vas me manquer Adeck » a-t-il écrit en légende.

Patrice Carmouze, très ami avec Christophe Dechavanne, a tenu à poster un message touchant pour rendre hommage au petit chien décédé. « Pauvre Adeck, je suis triste. Je pensais que tu serais éternel. Je me console un peu en me disant que tu as une drôle et belle vie » a-t-il ainsi écrit.

L’animateur de 62 ans a également dédié une publication à son fidèle compagnon. On voit ce dernier il y a quelques années, dans les bras de Christophe Dechavanne. Une véritable star ce Adeck ! En plus de la Roue de la Fortune, le petit Jack Russel était présent sur le plateau d’une famille en or.

Christophe Dechavanne : Adeck était célèbre

Il était très célèbre, surtout auprès des enfants qui l’adoraient. Des peluches à son effigie avaient même été créées. Elles s’étaient vendues comme des petits pains puisque 50 000 exemplaires ont été vendus selon Télé Star ! On a d’ailleurs appris qu’Adeck était maquillé avant de passer sur le plateau pour foncer sa tache noire autour de l’œil ! Il avait également eu son propre compte Twitter.

Merci pour tous vos doux messages ! J’ai eu une vie top avec mon maître foufou ! On a fait tant de trucs drôles.. et on a partagé avec vous 🙂 .. ne vous inquiétez pas je le surveille de haut maintenant ✨🌟 pic.twitter.com/3OfcMT5K5d — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) June 18, 2020

Christophe Dechavanne a été un vrai révolutionnaire en amenant son animal sur les plateaux de télévision. C’est un amoureux des animaux et cela se voit sur son compte Instagram. Il a notamment posté une série de trois vidéos avec un agneau noir adorable et un caneton encore tout jaune. Ces vidéos ont été très bien accueillies par ses fans qui ont totalement craqué devant ces séquences mettant en scène des bébés animaux.

Mais il aimait encore plus son chien, Adeck. Il le considérait vraiment comme son ami comme il l’avait déclaré en 2010 dans le Nice-Matin : « Comme tout le monde, j’ai traversé des périodes, dans ma vie, où tout n’était pas si simple. Eh bien, je me surprenais à lui parler à haute voix. Un vrai copain ! ». Si on dit que le chien est le meilleur ami de l’homme, ce n’est pas pour rien. Il n’est pas le seul à être très attaché à son animal de compagnie.

Les célébrités et leurs chiens, une grande histoire d’amour

Camille Combal, Bruno Guillon ou encore Christophe Beaugrand-Gerin sont également des amoureux de chiens. Ils partagent régulièrement des photos de leurs animaux de compagnie et si vous les suivez un peu, vous savez à quel point il les aime.

Récemment, Camille Combal a lui aussi accusé la perte de son chien, un bulldog anglais. Il était vraiment proche de lui et on ne compte pas le nombre de photos où il apparaît avec son animal de compagnie. Christophe Beaugrand, quant à lui, ne quitte jamais sa chienne, prénommée « Madame ».

Avec le coronavirus et le fait que plusieurs personnes aient eu peur que leurs animaux leur transmettent le virus, beaucoup d’animaux ont été abandonnés dans le monde. Face à ce phénomène, de nombreuses personnalités ont pris la parole pour dénoncer l’abandon des animaux. C’est notamment ce qu’à fait Julie Gayet en demandant aux gens de ne pas laisser tomber leurs chiens, leurs chats et autres animaux de compagnie.