Christina Milian s’expose dans un décolleté sulfureux, ses fans n’en reviennent pas et la température monte !

Il faut dire que les fans ne se lassent jamais de voir la très belle Christina Milian montrer ses formes très généreuses devant une caméra ou un appareil photo. En effet, en suivant l’artiste sur son compte Instagram, on ne compte plus le nombre de photos où on peut la voir en petite tenue : parfois en maillot de bain, mais également avec des sous-vêtements qui doivent très certainement faire plaisir à son mari, le chanteur M Pokora.

Pourtant, il y a de cela quelques mois, le couple franco-américain donnait alors naissance à son premier enfant, le petit Isaiah. En quelques mois seulement, on pouvait alors voir que la jeune maman Christina Milian avait d’ores et déjà perdu tous ses kilos en trop et qu’elle était bel et bien déterminée à montrer qu’elle était de retour !

Voir cette publication sur Instagram Sky above, Sand below & Peace within🤎🌅 @fashionnova #fashionnovapartner Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian) le 8 Nov. 2020 à 9 :50 PST



Dans la dernière photo qu’elle a publié et que l’on peut voir sur son compte Instagram, on dénombre d’ores et déjà plus de 100 000 likes en quelques heures à peine : de quoi rendre fou certaines stars qui n’arrivent pas à dépasser ce nombre dont elles rêveraient tant. Pourtant, le moins que l’on puisse dire est que la saison n’est pas forcément propice au beau temps et ne permet pas toujours de se montrer de la sorte.

En effet, sur le cliché que l’on a pu voir, on peut apercevoir Christina Milian dans une tenue qui est plutôt légère, avec un joli décolleté qui ne laissera certainement pas indifférent ses nombreux fans. Réalisée en collaboration avec la marque Fashion Nova, la publication de Christina Milian dévoile en effet une nouvelle robe sublime de la nouvelle collection de la marque. Et à ce niveau, Christina Milian n’est pas étrangère aux collaborations avec d’autres marques ou artistes…

Christina Milian collabore avec Rihanna et devient une des égéries de sa marque !

Par le passé, on a effectivement pu voir Christina Milian collaborer avec la chanteuse Rihanna pour sa marque de vêtements. Comme toujours, c’est sur le réseau social Instagram que l’on avait alors pu voir Christina Milian s’afficher dans des tenues qui avaient rendu complètement fous les internautes.



Il faut bien avouer qu’avec son regard langoureux, les fans se sont empressés rapidement de liker la publication et de commenter les vêtements mais également la posture de la chanteuse. Mais est-ce que cela sera bien suffisant pour booster les ventes de la marque ? Et bien l’avenir devrait nous le dire, mais en attendant les plus grands fans de Christina Milian mais aussi de son mari M Pokora sont ravis de voir de si belles photos publiées sur les réseaux sociaux. On ne se lasse pas en effet de voir les photos de la jeune femme en maillot de bain, comme en témoigne ce cliché que l’on a pu voir il y a tout juste un mois, alors que l’automne était déjà bien là !

Voir cette publication sur Instagram Island Girl 🏝 Bikini: @prettylittlething Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian) le 6 Oct. 2020 à 10 :19 PDT

En effet, sur ce magnifique cliché, on pouvait voir la jeune chanteuse sortir du bain dans un magnifique maillot de bain bleu en deux pièces. Avec plus de 200 000 likes à son actif, les fans de la chanteuse avaient alors adoré ce bikini et en redemandaient encore. En collaboration avec la marque Pretty Little Thing qui est une marque de maillot de bain entre autres choses, nul ne doute que le ventes ont dû décoller après cette photo de la chanteuse !