Christina Milian : sans-gêne, la chérie de Matt Pokora publie une photo compromettante !

Alors qu’elle est devenue récemment l’égérie de la marque de lingerie de Rihanna, Savage x Fenty, la belle Christina sait comment regarder sa communauté.

Pas vraiment farouche lorsqu’il s’agit d’afficher sa plastique parfaite, Christina Milian ne se contente pas de partager des photos d’elle.

En effet, il y a quelques heures, c’est l’une de ses meilleures amies qu’elle a affiché en story Instagram, avec une photo très osée.

On savait déjà que Christina Milian est proche de Rihanna, qui est longuement sortie avec le chanteur Chris Brown, mais elle est aussi l’une des meilleures amies de Karrueche Tran, une autre ex bien connue du monsieur.

Ainsi, elle a tenu à souhaiter un très joyeux anniversaire à sa meilleure amie, tout en partageant une photo de la jeune femme sous son meilleur profil dans sa story Instagram.

Comme vous pouvez vous en douter, celui-ci a été modifié et grossi avec un logiciel de retouches. Il s’agissait donc d’une blague de la maman d’Isaïah. Manifestement, la chérie de Matt Pokora ne manque pas d’humour.

Dans son feed Instagram, Christina Milian a aussi publié d’autres photos pour l’anniversaire de son amie, plus sages cette fois-ci, puisqu’elles passent en revue différents moments de leur amitié. Dans un tendre message, elle lui souhaite un joyeux anniversaire et lui fait une jolie déclaration.

« Elle est le Yin de mon Yang, le Ketchup de ma Moutarde, la Thelma de ma Louise, ma meilleure amie. Je peux toujours compter sur elle pour passer un bon moment. J’aimerais que nous puissions plus sortir ces jours-ci mais, eh ! Ça aussi ça passera ! En regardant toutes nos photos, cela me rappelle tous les bons moments que nous avons passés ensemble. Karrueche Tran, je t’envoie un million de câlins et de bisous pour ton anniversaire en quarantaine. Je suis fière de toi et de la femme que tu es devenue. J’ai hâte de me créer plus de souvenirs avec toi. », écrit la chérie du chanteur français.