Christina Milian publie un nouveau cliché très osée, Matt Pokora réagit en commentaire ! C’est trop mignon !

Christina Milian pose dans une tenu très suggestive sur ses réseaux sociaux !

On en attendait pas moins de la belle Christina Milian, la femme de Matt Pokora, qui adore s’afficher sur les réseaux sociaux et poser en petite tenue quand elle n’est pas en train de manger de la raclette avec sa petite famille ! En effet, il ne se passe pas une semaine sans que la jeune maman ne fasse parler d’elle et de sa plastique parfaite. Et en ce mardi, il y a à peine quelques heures, c’est déjà chose faite !

On a pu donc l’apercevoir avec de la lingerie Savage X Fenty, la marque de Rihanna, sur son compte Instagram. Une façon pour elle de soutenir la chanteuse de “Rude Boy” qu’elle apprécie grandement. Il faut dire que depuis quelques semaines maintenant, la femme de Matt Pokora est devenue mannequin et égérie officielle de la marque, alors qu’elle vient tout juste de perdre son poids de grossesse !

Elle avait en effet dévoilé son secret sur les réseaux sociaux notamment dans une photo où on pouvait la voir sauter sur un trampoline avec une ceinture de sudation. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela a plutôt bien fonctionné !

Une prouesse pour la maman de Isaiah né le 20 janvier dernier, il y a à peine 6 mois. Ce qui est sûr, c’est que toutes les mamans rêveraient de pouvoir s’afficher de la sorte après un accouchement ! Mais il y en a un qui a réagi à la photo de Christina Milian d’une façon plus que surprenante…

Matt Pokora réagit à la photo de Christina Milian : il veut un autre enfant avec elle !

On le sait tous, le chanteur de “Juste une photo” de toi adore les enfants ! D’ailleurs, lorsque son fils est né le 20 janvier dernier, il avait publié une photo déchirante sur les réseaux sociaux pour annoncer la naissance de son premier enfant. Depuis, ils sont inséparables et plus particulièrement depuis le confinement où ils sont bloqués dans leur maison !

Mais on ne pensait pas que le chanteur français était déjà prêt à avoir un second enfant avec Christina Milian. En effet, il s’est empressé de rapidement commenter la publication de sa femme, non pas pour la complimenter sur son physique parfait mais pour lui proposer aux yeux de tous ses fans d’avoir un second enfant avec lui. Mais ce qui est encore plus dingue, c’est que la mannequin de Rihanna a répondu à l’appel de son mari : et elle a dit oui ! Ayant déjà eu un premier garçon ensemble, elle veut maintenant une fille ou rien avec Matt Pokora, le chanteur de “Tombé” !

On peut néanmoins préciser que la maman de Isaiah a déjà eu une ville, Violet Madison Nash, qui a une dizaine d’années maintenant. Fruit de son amour avec le chanteur américain The Dream, elle s’était séparé du père de sa fille il y a maintenant plusieurs années, et avait retrouvé l’amour avec Matt Pokora.

D’ailleurs, on peut parfois retrouver le chanteur avec sa belle fille d’une dizaine d’années sur les réseaux sociaux : une attitude saine et respectable qui prouve que Matt Pokora est prêt à avoir un second enfant avec Christina Milian. On a tous hâte de voir la future fille du couple franco-américain ! Mais ceci étant dit, le doute peut quand même planer sur la remarque de Matt Pokora, le père d’Isaiah qui a contacté Emmanuel Macron dernièrement. En effet, n’a-t-il pas fait cette remarque pour taquiner sa femme et lui rappeler tous les kilos qu’elle avait pris avec la grossesse de son premier fils, alors qu’elle vient tout juste de perdre ses kilos en trop ? Pour le moment, la jeune femme semble en tout cas prendre la demande de son mari très au sérieux, et nous devrions avoir des nouvelles d’ici 3 mois si le projet est déjà en route !