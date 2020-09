Ce 16 septembre, Cyril Hanouna recevait le producteur d’un documentaire sur l’affaire de Christian Quesada. Guillaume Genton était donc venu notamment pour évoquer cette lettre écrite par l’ancien joueur des 12 Coups de midi. A l’époque, lors du tournage, il avait décidé de poser des questions à celui qui a été condamné à trois ans de prison. Il a eu l’occasion de répondre et les parties de la lettre ont notamment été lues en direct. Nous apprenons alors qu’il a partagé quelques révélations.

Quels sont les propos de Christian Quesada ?

Sur le plateau, il demande comment on peut cautionner le fait que des chroniqueurs peuvent demander la peine de mort ou 20 ans de réclusion criminelle. Raymond a notamment précisé que, pendant le traitement de l’affaire Quesada, tout le monde avait partagé son avis notamment très négatif en taclant sévèrement tous les actes qu’il avait pu commettre. Pour rappel, il a été condamné pour la détention d’images pédopornographiques. Contrairement à certaines rumeurs qui circulent sur le web ou des idées reçues, il n’est pas considéré comme un pédophile même si les photos mettaient en scène des enfants.

Christian Quesada s'en prend à Hanouna et C8 : sa lettre écrite de prison dévoilée https://t.co/DPEHz4Bu4k — Midi Libre (@Midilibre) September 17, 2020

Pendant la discussion, nous apprenons également que Christian Quesada avait une « astuce » pour tenter de piéger les victimes .

. Pour engager la conversation ou pour tenter d’avoir sans doute des rendez-vous, l’ancien joueur dans l’émission Les 12 Coups de midi utilisait un prétexte par rapport à ses parties intimes.

Apparemment, Christian Quesada révélait qu’il avait une blessure au niveau de son entre-jambes et ses parties intimes étaient tordues.

Pour attester les faits, il envoyait alors des photos. Le producteur révèle qu’ils ont pu notamment voir lorsqu’ils ont rencontré une victime que les clichés étaient bien envoyés depuis le compte de Christian Quesada. Même si cette affaire a été jugée, elle revient à nouveau sur le devant de la scène avec cette lettre et nous apprenons ainsi cette « astuce » qui avait déjà été évoquée dans la presse lorsque Christian Quesada avait fait l’objet d’une arrestation. Pour rappel, il était un maître de midi sur TF1 aux côtés de Jean-Luc Reichmann.

Christian Quesada a été condamné à 3 ans ferme pour "corruption de mineures" et "détention d'images pédopornographiques". Seulement 3 putain d'années fermes.

Quand on dit que les violeurs/pédophiles ne sont pas condamnés justement, et qu'un gars qui vole pour manger prend plus.. — Alex (@AlexMusicOff_) September 17, 2020

Christian Quesada utilisait apparemment toujours la même histoire

Le concept était identique pour tenter de piéger les victimes, il utilisait donc cette affaire des parties intimes tordues pour attirer l’attention de ces personnes. Pour rappel, comme le révèle Purepeople, Christian Quesada a aussi été poursuivi pour tentative de corruption de mineurs. Le même témoignage a été livré par plusieurs victimes. Il avait donc une histoire bien rodée notamment en évoquant une chute à cause d’une plaque de verglas. Il était tombé puis s’était ouvert le front. Ce n’était pas la seule blessure, car ses parties intimes avaient aussi été « abîmées ».

Condamné à 3 ans de prison pour "corruption de mineures" et "détention d'images pédopornographiques",

Christian Quesada sera ce soir sur le plateau de #TPMP pic.twitter.com/4gY6Y5tJ2X — TheStreetsNews (@TheStreetsNews) September 16, 2020

A chaque fois, il envoyait alors les photos de ces parties génitales qui étaient tordues selon ses dires. Pour rappel, le champion de l’émission de TF1 avait été arrêté en mars 2019 dans l’Ain. Il avait été écroué pour les chefs d’accusation énoncés et il a écopé de trois ans de prison. Comme les chroniqueurs de TPMP ont pu le préciser, Christian Quesada pourrait sortir un peu plus tôt, ce qui a d’ailleurs fait bondir Kelly Bedovelli. Cette dernière ne comprend pas comment des personnes peuvent sortir et ne pas réaliser l’intégralité de leur peine. Si Christian Quesada effectue une demande, il pourrait donc sortir dans les prochains mois. L’affaire refera sans doute grand bruit.