Christian Quesada enfin rattrapé par la justice / Il pourrait sortir dans à peine 6 mois !

Arrêté par la police il y a un peu plus d’un an, après la découverte de photographies pédo pornographiques à son domicile, le Maître de Midi le plus populaire de France (en tout cas, à l’époque) a vu sa bonne étoile lui filer entre les doigts. Incarcéré depuis dans la prison de Bourg-en-Bresse, il est en attente de son procès, prévu pour le 8 avril prochain.

Le procès de Christian Quesada aura bien lieu

Alors que le déroulement de la justice se trouve perturbé par le confinement dû au coronavirus, la question du maintien ou non du procès de Christian Quesada pouvait se poser. En effet, programmé depuis l’année dernière pour le 8 avril, la bonne organisation de ce dernier posait des questions. Heureusement, selon une enquête du journal « Le Parisien » dévoilée aujourd’hui, l’ancien Maître de Midi devra bien répondre de ses accusations devant le juge.

Afin de répondre aux exigences du confinement imposé depuis le 17 mars, la procédure répondra à des mesures exceptionnelles, sous la forme d’un huis clos des magistrats et d’une visioconférence depuis la prison. Une bonne nouvelle donc pour les jeunes victimes du père de famille, qui espèrent depuis longtemps le voir traduit devant la justice.

En attendant le verdict, le cas Christian Quesada est presque devenu tabou à la télévision, au point selon les rumeurs, de gêner la production des « 12 Coups de Midi », n’ayant trouvé aucun recordman à ce jour. Pas de panique néanmoins, puisqu’il semblerait que le maître actuel, Éric, se fixe pour objectif de dépasser l’ancien candidat.

La déchéance d’un homme à qui tout semblait sourire

Lorsque l’affaire éclate l’année dernière, Christian Quesada était au summum de sa popularité, soutenue dans tous les médias par le présentateur des « 12 Coups de Midi », Jean-Luc Reichmann. La révélation de sa garde à vue a donc fait l’effet d’une bombe, que ce soit dans les médias, dans le milieu de la télévision, ou même dans les foyers français, habitués à le voir partout depuis de nombreux mois. Il faut dire que le candidat a marqué l’émission, en explosant tous les records possibles et imaginables, jamais battus à ce jour.

Il a participé à 193 émissions.

Les gains de Christian Quesada s’élèvent à 809 392 euros, dont 200 000 euros de cadeaux.

De toute l’histoire des jeux télévisés en France, il est le deuxième plus grand gagnant en ce qui concerne les gains.

Deux ans après son élimination, c’est donc la douche froide pour les téléspectateurs des « 12 Coups de Midi », mais aussi pour l’animateur lui-même. En effet, Jean-Luc Reichmann s’est dit particulièrement meurtri partout toutes ces révélations, plus ignobles les unes que les autres, sur celui qu’il considérait pourtant comme son ami.

Pour rappel, l’ancien Maître de Midi a été soumis à une perquisition de son domicile, après que celui-ci ait tenu des conversations déplacées avec des adolescentes, sur les réseaux sociaux. Sans ces messages et échanges mis en cause, la gendarmerie n’aurait probablement jamais eu vent des photographies et vidéos qu’il détenait.

Difficile de savoir si Christian Quesada sera libre dans six mois, mais il a été incarcéré dès son arrestation pour les faits reprochés comme la détention d’images pédopornographiques. Comme il a exécuté plus d’un an de prison, il resterait finalement quelques mois à l’ancien champion des 12 Coups de midi. Les Français ne devraient pas apprécier la nouvelle.