Christian Quesada écope seulement d’une petite sanction ! C’est le choc sur toute la toile !

Au cours de ce jeu, les candidats sont éliminés automatiquement jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un participant.

Ce jeu a connu du succès avec des joueurs extrêmement talentueux.

À la tête des maîtres de ce jeu se retrouve Christian Quesada. Découvrez dans cet article comment le champion incontesté a été battu par une charmante demoiselle.

Deuxième plus grand champion dans l’histoire des 12 coups de midi

Christian Quesada occupe la seconde place dans les pages de ce jeu télévisé devant Paul et Éric. Il était l’incroyable maître de midi avec à son actif un incroyable parcours : 80 000 euros de gains après 192 victoires. Il n’en a pas fallu autant à la jeune étudiante pour mettre à terre le maître de cette émission.

La dernière fois que Claire était sous les projecteurs, c’était en septembre dernier dans l’émission de Cyril Hanouna. La jeune candidate a déclaré : « le jour où je l’ai battu, ça s’est très bien passé, on avait échangé beaucoup de choses. Et c’est vrai que je l’ai revu quelques mois plus tard sur le tournage du combat des maîtres et ce n’était pas la même personne ».

Christian Quesada : le retour de Claire sur les écrans

Samedi 14 janvier 2017, Claire voyait sa vie prendre une nouvelle tournure. En effet, la jeune étudiante a mis fin au règne prestigieux de Christian Quesada. Cependant, Claire décide après deux victoires d’abandonner l’émission et de se consacrer à ces examens.

Trois ans après avoir battu le champion, Claire refait une brève apparition sur les écrans. Cette fois-ci, elle était dans l’émission d’Olivier minne et de Sidonie Bonner intitulée Tout le monde a son mot à dire. Le 12 mars 2019, elle n’est pas passée inaperçue pour ses fans et même pour les chaînes de télévision.

L’incroyable maître du midi reste toujours un sujet tabou

Depuis son arrestation en mars 2019, Christian Quesada a choqué à ses fans et le monde de la télévision ne semble pas se remettre de ce traumatisme. En effet, l’ancien maître du midi a été arrêté pour détention et diffusion d’image pédopornographique. Il est également accusé de plusieurs tentatives de corruption de mineure.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les candidats à ce jeu télévisé prêtent serment. On demande aux candidats de ne jurer par écrit qu’ils ne sont poursuivis pour aucun délit et pour aucune charge particulière. Cette clause d’éthique n’existait pas auparavant dans l’émission.

La date de procès enfin connu de tous

Après avoir passé un an en détention provisoire, l’ancien champion sera jugé par le tribunal de Bourg-en-Bresse le mercredi 8 avril 2020. En raison de la crise et pour la sécurité des personnes, le procès se déroulera dans des conditions un peu spéciales. Christian Quesada s’apprête à répondre de ces actes face à un jury constitué pour l’occasion.

Le 27 mars 2019, l’ancien maître du midi a été arrêté par les autorités compétentes puis mis en détention. Il a plusieurs accusations qui pèsent contre lui notamment celle d’avoir profité des adolescentes sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs sources, il aurait envoyé des photos intimes à plusieurs jeunes filles. Une perquisition menée à son domicile à monter qu’il détenait également des photos à caractère pédopornographique ainsi que des photos de viol d’enfant moins de 10 ans.

Christian Quesada sera jugé par visioconférence

Étant donné que la détention provisoire ne peut dépasser un an, Christian Quesada sera présenté au tribunal. Cependant, son procès ne se tiendra pas comme d’habitude. En raison de la crise sanitaire qui sévit depuis quelques mois, l’ancien maître du midi sera jugé à huis clos. Ce qui est sûr, il répondra de ces actes devant la justice.

Pour rappel, il a déjà été condamné pour :

Détention d’images de mineurs,

Exhibition et

Corruption.

Il en court cette fois-ci de graves peines qui peuvent aller jusqu’à un emprisonnement de plusieurs années et une lourde amende à payer. Le scandale qui a secoué tout l’Hexagone connaîtra enfin son épilogue.

Mercredi dernier, Christian Quesada a donc été reconnu comme coupable de ses actes notamment pour la détention d’images pédopornographiques et pour la corruption de mineur. Sur Twitter, les fans des 12 coups de midi et les Français n’ont pas hésité à partager leur colère. En effet, il a écopé de trois ans de prison seulement. Rappelons qu’il avait tout de même remporté plus de 800 000 euros lors de son passage sur TF1.