Chris Hemsworth (Thor Ragnarok) : Sa femme a eu une relation amoureuse avec Michaël Youn !

Le dimanche 29 août dernier, sur la chaîne TF1 avait été diffusée une émission assez particulière. Il s’agit d’une superproduction réalisée au sujet du super-héros Thor dans le film Ragnarok. Le super-héros Thor, membre des Avengers, est l’acteur dont le vrai nom est Chris Hemsworth. Vous connaissez sans doute ce grand acteur ainsi que Michaël Youn. Ce que vous ignorez par contre est qu’il existe un lien entre les deux célébrités : il s’agit de Elsa Pataky.

La rencontre entre Michaël Youn et Elsa Pataky

La popularité de Michaël Youn a vu le jour au travers de son émission démentielle dénommée le Morning Live. C’est un programme qui a fait les beaux jours, mieux les beaux matins sur M6 de 2000 à 2002. Dans cette aventure, il était embarqué avec à ses côtés Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine.

Ce trio s’était abandonné à du grand n’importe quoi en poussant à leur point culminant les blagues pourtant les plus élémentaires. Il s’y adonnait à fond au prix même d’aller régulièrement en garde à vue.

L’illustre comédien par rapport à sa vie amoureuse a vécu des relations particulièrement pleines de passions avec Juliette Arnaud. Cette dernière est actuellement en fonction sur France Inter également accompagnée d’une comédienne désormais la femme d’une célébrité internationale.

C’est le moment de se souvenir que le grand comédien de presque la cinquantaine avait été aperçu avec Elsa Pataky. Il a rencontré l’illustre comédienne aux origines espagnoles pendant la réalisation du film Iznogoud en 2004. Les deux comédiens ont passé deux années ensemble. D’après les confidences de Elsa Pataky, ils parlaient et riaient beaucoup aux blagues de Michaël.

Elsa Pataky désormais mariée et mère de trois enfants

Suite à sa rupture avec le comédien français, la bombe espagnole a refait sa vie au bout de quatre années. La belle Elsa a de nouveau trouvé l’amour à la rencontre de Chris Hemsworth. Très bientôt, le séduisant couple fêtera d’ailleurs onze années de vie ensemble. De cette union et de ce grand amour sont nés trois enfants, India ainsi que Sasha et Tristan qui sont jumeaux.

Cependant, Elsa n’est pas la seule à avoir pu trouver son chemin. En effet, le célèbre comédien français a également su refaire sa vie de la manière la plus belle qui soit. Il a croisé le chemin de la belle Isabelle Funaro avec qui il vit le parfait amour depuis treize années maintenant. Il faut préciser qu’il s’agit de l’ex-compagne de son pote Pascal Obispo. L’humoriste de 47 ans n’a pas pu rester indifférent au charme de la belle dame.

Les deux tourtereaux partagent une belle histoire dont sont nés deux enfants : Seven de 9 ans et le benjamin Stellar. Le passage de Thor en diffusion aura donc servi à quelque chose. Cela a été l’occasion pour faire la lumière sur ce surprenant rapport entre Michaël Youn et Chris Hemsworth.