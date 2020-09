Chris Evans (The Avengers) : il diffuse ses parties intimes sur les réseaux sociaux ! Les fans n’y croient pas leurs yeux !

Chris Evans (The Avengers) : Captain America semble très excité sur ce cliché diffusé cette nuit !

C’est cette dernière nuit que les événements se sont produits sur les réseaux sociaux, qui a fait que l’acteur est vite passé dans les tendances Twitter notamment. La raison ? Et bien ne vous attendez pas à voir un nouveau trailer du film The Avengers ou Captain America, ou même à un nouveau film Marvel, il s’agit de tout autre chose… L’acteur américain a en effet diffusé une vidéo dans sa story Instagram du jeu « Heads up », une application plutôt anodine sur les smartphones. Mais rien ne s’est passé comme prévu !

La fin de la séquence que l’on a pu voir montre l’ensemble de la pellicule photos de l’acteur Chris Evans. Ce dernier n’a visiblement pas du tout fait attention à ce qui se trouvait sur les quelques aperçus que l’on voyait à l’écran, sinon nul doute qu’il aurait modifié sa vidéo avant de la diffuser. En effet, une image a marqué l’attention des internautes, notamment une photo que l’on peut voir en noir et blanc.

Sur cette dernière, il semblerait que l’on aperçoive les parties intimes de l’acteur américain de The Avengers dans une forme olympique. Si l’acteur n’a jamais diffusé par le passé de photos aussi choquantes, les internautes qui ont rapidement pris des captures d’écran ont tous pensé que ces dernières appartenaient à l’acteur Chris Evans. Mais est-ce le cas réellement ? En tout cas, la photo a rapidement disparu des écrans radars de la story du fameux Captain America.

Remember that Chris Evans did that 🥺 pic.twitter.com/dNeh9N0OMt — ᴅᴇɴɪs (@sweetdenisboy) September 4, 2020

Chris Evans (The Avengers) : l’acteur se retrouve malgré lui dans les tendances sur Twitter !

A la suite de la diffusion de ce cliché malencontreux, Chris Evans ne s’attendait certainement pas à apparaître dans les tendances sur Twitter ! Il faut dire que l’actualité française était particulièrement mouvementée ce week-end. On pense par exemple à toute la manifestation qui s’est déroulé avec le grand retour en fanfare des Gilets Jaunes et l’intervention de Jean-Marie Bigard, ou encore les dernières prises de paroles du gouvernement contre la crise sanitaire du coronavirus qui font parler d’elle.

Je viens de voir que Chris Evans avait une photo de son youtubeur préféré dans son téléphone, c’est trop mignon pic.twitter.com/B6vU6EWwWU — flashtheorie ⚡️ (@FlashTheorie) September 13, 2020

Mais les internautes semblent avoir préféré s’intéresser à l’intimité de l’acteur Chris Evans, qui est sans aucun doute un sujet plus amusant ! Sur le réseau social Twitter, on compte donc de nombreux internautes qui s’amusent de l’histoire de Chris Evans et repostent la vidéo que l’acteur aura visiblement du mal à faire oublier !

Pour le moment, l’acteur de The Avengers n’a pas encore commenté la publication de ces photos et ne s’est pas exprimé sur le sujet. Alors que le groupe Marvel appartient désormais à Disney, cela aura-t-il une incidence sur la carrière de l’acteur et le maintien de Captain America dans les films de Marvel et de The Avengers. Rien n’en est moins sûr, car certains internautes vont encore plus loin et se demandent pourquoi l’acteur a pris en photo ses parties intimes, et à qui les a-t-il envoyé ! Alors que depuis une semaines les personnalités françaises comme Roméo Elvis ou encore Moha La Squale sont au centre de l’attention avec des accusations graves, est-ce là un nouveau cas d’agression ou de harcèlement qui aurait pu être réalisé à travers le cliché que nous avons pu apercevoir hier soir sur les réseaux sociaux ?