Choc : comment ce jeune homme de 27 ans a hérité de la fortune de son mari mort à 81 ans ?

Marié à un homme âgé de plus de 50 ans son aîné, une histoire d’amour qui rend dingue les réseaux sociaux !

On ne pensait jamais lire ces lignes un jour, mais c’est une histoire complètement dingue que l’on a pu lire sur les réseaux sociaux et dans la presse anglaise. Et en effet, comme souvent, il s’agit d’une histoire d’argent et d’héritage ! Mais cette fois-ci, il ne s’agit pas de l’héritage de Johnny Hallyday qui a fait beaucoup parlé pendant de nombreux mois après son triste décès, déchirant même la famille à cause des rumeurs les plus folles que l’on a pu lire ici et là sur les réseaux sociaux et même dans la presse !

Cette histoire raconte en effet une histoire d’héritage mais concernant deux personnes anonymes. Mais pourquoi fait-elle tant parler d’elle ? Et bien parce qu’il s’agit d’une histoire d’amour entre un homme de 27 ans et de 81 ans. On imagine d’ores et déjà toutes les questions que peuvent se poser les internautes quand ils ont appris la nouvelle : est-ce que cette histoire est bien vraie ? Les deux hommes s’aimaient-ils vraiment ? Est-ce que l’héritage n’était pas dès le départ la cause de leur mariage ? Toutes ces folles questions sont apparues sur les réseaux sociaux quand le décès de l’homme de 81 ans a été révélé par la presse anglaise.

Retired English vicar, 81, who married Romanian toyboy, 27, dies alone in hospitalhttps://t.co/RiEvTYt88i pic.twitter.com/H5hN0MGInm — Daily Mirror (@DailyMirror) June 5, 2020

C’est dans la nuit du 31 mai que le vieil homme a malheureusement trouvé la mort, comme l’a raconté son jeune mari de 27 ans Florin Marin. L’homme de 81 ans, qui s’appelle Philippe Clements, ne serait en revanche pas décédé suite au coronavirus comme certains pouvaient l’affirmer. Alors qu’il s’agissait d’un homme d’église, on imagine que sa disparition a dû provoquer beaucoup de tristesse pour tous les croyants qui le connaissaient et qui pouvaient le côtoyer quand il était encore là.

Vicar who married Romanian toyboy dies alone https://t.co/hb59T3t5QX pic.twitter.com/s76FPdTDdv — The Sun (@TheSun) June 5, 2020

Son jeune mari, Florin Marin, a également déclaré qu’il a pleuré pendant deux jours suite au décès de son mari : une perte très difficile pour lui comme on peut bien évidemment s’en douter, mais une surprise à la clé l’attendait pour le consoler…

Un héritage de 169 000 € pour le mari du défunt : les plus folles rumeurs sont sorties sur les réseaux sociaux !

En effet, le jeune homme devrait avoir hérité d’une somme qui devrait le mettre à l’abri du besoin pendant quelques temps, puisqu’il aurait hérité de 169 000 € ! Une somme gigantesque pour le veuf qui ne s’attendait sans doute pas à recevoir une somme aussi importante.

Romanian toyboy, 27, inheriting £150k after vicar husband, 81, died is ‘gold digging LEECH who’s not upset’, family sayshttps://t.co/VTZtX05z4d pic.twitter.com/ODTJHkeyay — The Scottish Sun (@ScottishSun) June 5, 2020

C’est donc dans une interview pour le « Mail Online » que le jeune homme a pris la parole.Il raconte en effet qu’après avoir pleuré pendant deux jours, il s’est finalement remis de la parte de son mari, qui avait beaucoup de fièvre avant son décès. L’homme avait refusé de se rendre à l’hôpital ainsi qu’auprès de son médecin généraliste. Après que son état se soit aggravé, il a dû rejoindre l’hôpital, mais la situation était alors devenue bien pire pour le vieil homme, et il semblerait que le point de non retour avait été atteint.

Mais alors qu’il a succombé à ces dernières souffrances, le jeune homme a reçu cette somme très importante de 169 000 € en héritage. Une somme qui devrait s’ajouter à une pension de 2200€ par mois, et d’une maison estimée à 112 300 €. Accusé alors sur les réseaux sociaux de profiter du vieil homme, il a déclaré qu’il n’était pas responsable de l’héritage de son mari et que ce n’était pas de sa faute si ce dernier lui avait tout légué.

Une histoire qui n’a pas fini de faire parler d’elle, car les réseaux sociaux se sont empressés de parler de l’histoire, et maintenant tout le monde se demande comment le jeune homme va dépenser tout cet argent, et ce qu’il va faire pour les prochaines années !