Charmed : Alyssa Milano violemment clashée par sa co-star Rose McGowan

La série Charmed a marqué un certain tournant dans l’histoire de la télévision. Première série composée d’un casting principalement féminin à dépasser les cent épisodes (Desperate Housewives est passée par là depuis), le show mettait en avant trois soeurs qui se découvraient sorcières. Du jour au lendemain, elles se sont mises à combattre les forces du mal et la terrible Source, bien décidée à en finir avec celles qui étaient considérées comme les êtres de bien les plus puissants.

On savait qu’il y avait eu des problèmes internes concernant le show avec le départ de Shannen Doherty, la grande star du programme qui a fait ses adieux à Charmed lorsque son personnage de Prue a été tué à la fin de la saison 3. C’est Rose McGowan qui a eu la lourde tâche de remplacer la comédienne, en interprétant Paige, une nouvelle soeur (le pouvoir des trois pouvait ainsi perdurer).

Alyssa Milano : la cause de tous les maux ?

Des bruits de couloirs racontent que Shannen Doherty a quitté la série à cause de son comportement inacceptable, et surtout son inimitié avec sa co-star Alyssa Milano. Difficile pour une série basée sur l’entente extraordinaire entre trois soeurs de se poursuivre lorsque les actrices ne s’entendent pas.

Bien des années plus tard, on ignore comment s’est vraiment déroulé le licenciement de Shannen Doherty mais celui-ci ne s’est pas fait à l’amiable. Jamais l’actrice n’est revenue, même pas pour une apparition surprise ou pour faire un clin-d’oeil aux fans qui adoraient le personnage. Aucune photo du personnage n’apparaît dans les saisons qui auront suivi son départ. Le scénariste expliquait récemment que les producteurs lui ont interdit car ils n’avaient pas le droit d’utiliser l’image de l’actrice. Mais tout ceci aurait en réalité été inventés, ils ne souhaitaient juste plus voir la série être associée à la comédienne.

Alyssa Milano a fait pleurer Rose McGowan

On pensait naïvement que tout se passait bien par la suite avec l’arrivée de Rose McGowan à partir de la saison 4. Charmed s’est poursuivi jusqu’à la huitième saison et tout semblait se passer pour le mieux. Les audiences étaient certes moins convaincantes, mais le show a pu aller jusqu’au bout et se conclure dignement.

Pourtant, en interne, tout n’était pas rose et Alyssa Milano en serait la cause, d’après l’actrice Rose McGowan. Cette dernière a écrit les mots suivants sur Twitter : « Tu touchais 250 000 dollars par semaine dans Charmed. Tu as piqué une crise devant l’équipe en criant ‘Ils ne me paient pas assez pour faire cette m*rde !’ (…) Je pleurais à chaque fois que le show était renouvelé parce que tu as rendu le plateau toxique comme jamais« .

Une attaque frontale à laquelle l’actrice n’a pas répondu, mais qui montre à quel point l’ambiance lors du tournage pouvait être pesante.

Rose McGowan bloquée sur Twitter par sa co-star

En guise de réponse, Alyssa Milano a décidé de tout simplement bloquer son ancienne collègue. Une utilisatrice de Twitter a en effet publié une capture d’écran sur le réseau social pour montrer qu’elle avait été bloquée par l’actrice. Rose McGowan a retweeté ce message en écrivant #MeToo.

Et ce hashtag n’a pas été utilisé au hasard. La comédienne fait en fait partie des actrices qui ont pour la première fois parlé du comportement nocif de certains hommes à Hollywood. Elle est considérée comme l’une des portes paroles du mouvement Me Too, elle qui a notamment haut et fort parlé du comportement à son égard de Harvey Weinstein, le producteur reconnu condamné depuis.

En devenant la porte parole du mouvement, l’actrice ne s’est pas faite que des amies, et a vivement critiqué le comportement de certaines de ses consoeurs. Elle a mis en avant l’hypocrisie de certaines actrices qui soutiennent le mouvement alors qu’elles n’ont jamais dénoncé des actes répréhensibles de peur de voir leur carrière s’écrouler. Jeune actrice lorsqu’elle est arrivée sur le tournage de Charmed, on ne peut pas dire que cette audience ait été des plus belles pour la jeune femme, qui s’est éloignée depuis quelques années des plateaux de cinéma.