Charlène de Monaco se confie sur ses enfants et leur éducation de petits princes !

Comme Kate Middelton, la princesse Charlène de Monaco a vécu un conte de fée. Mais les deux femmes ont d’autres points communs ; c’est en effet en 2011 que chacune a épousé son prince. Si la Duchesse de Cambridge est constamment sous le feu des projecteurs, Charlène de Monaco a la chance d’être moins poursuivie par les médias. Ces derniers harcèlent moins l’épouse du souverain Monégasque. Néanmoins l’ancienne nageuse sud-africaine, comme toutes les mamans, tient avant tout à protéger ses enfants et ne s’épanche que très peu dans la presse.

Si les petits jouent déjà leur rôle dans certaines manifestations officielles, les deux bambins âgés de seulement six ans sont tenus le plus loin possible du tumulte médiatique.

Des confidences rares concernant les jumeaux

Dans cette interview, on sent toute la tendresse et tout l’amour d’une mère pour ses deux enfants. Jacques, le prince héritier, et sa sœur jumelle la princesse Gabriella sont au centre des préoccupations de leurs parents.

La princesse qui, bien que née en Rhodésie, l’actuel Zimbabwe, a passé sa vie en Afrique du Sud jusqu’au mariage qui a fait d’elle une altesse sérénissime, se réjouit du fait que ses enfants vivent sous des latitudes européennes. La raison en est simple mais peu sembler surprenante. En Afrique du Sud, le soleil se couche bien plus tôt, et le soir entre 18 et 19 heures, heure GMT, la nuit tombe. Difficile alors de laisser les enfants jouer dehors. En Principauté le jour dure bien plus longtemps en été et permet aux petits princes de profiter davantage de l’ensoleillement, du moins pendant les vacances, puisque les deux bambins sont bien entendu scolarisé. Mieux, c’est leur Prince Souverain de papa qui les emmène à l’école le matin afin de donner une enfance la plus normale possible à ces enfants, qui ne seront que trop tôt exposés aux médias. On a connu moins chanceux.

Charlène est très consciente des privilèges de ses enfants, mais elle sait aussi que l’éducation des deux petits devra être très pointue, le prince Jacques étant destiné à régner sur le Rocher le jour où son père ne sera plus.

De nombreuses opportunités

La princesse ne cache pas qu’elle se réjouit des nombreuses opportunités qui s’offrent à ses enfants, ne serait ce que parce que les deux bambins sont déjà bilingues. Ils s’expriment indifféremment en français ou en anglais, langue maternelle de leur maman.

Bien entendu les deux petites altesses ont accès à d’autres privilèges, et ils ont la grande chance de pouvoir se déplacer dans le monde entier voire de pouvoir rencontrer tous les grands de ce monde.

Pour le moment, les enfants font principalement des voyages d’agrément et ils ont déjà parcouru le monde et été confrontés à diverses cultures. Ainsi les enfants du couple princier ont été en Laponie à Noël il y a deux ans. Ils ont aussi déjà eu l’occasion de se rendre à New-York et l’année dernière, leurs parents les ont emmenés en Afrique du Sud, pour découvrir le pays dans lequel leur maman a grandit. Bien entendu ce ne sont pas les seuls voyages des jumeaux, mais la liste serait trop longue à faire.

Si ces voyages ont comblé les jeunes princes, pour cet été, leur maman voit moins grand et moins loin. Elle rêve tout simplement de pouvoir aller passer des vacances en Corse avec sa petite famille. Mais quand on est l’épouse d’une tête couronnée, certains rêves doivent parfois attendre et céder le pas devant les obligations officielles. Gageons cependant que son époux fera tout pour trouver du temps pour emmener enfants et maman passer quelques jours sur cette belle île.