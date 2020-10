Céline Dion : son état de santé n’est pas au beau fixe, elle prend enfin la parole sur la maladie !

View this post on Instagram

Happy 10-year anniversary of the release of the "Taking Chances World Tour: The Concert' DVD/CD"! Did you see Celine during the Taking Chances World Tour? Which city? ✨ 🌏– Team Celine 📸 Gérard Schachmes . Joyeux 10e anniversaire du lancement du CD/DVD “Céline autour du monde” ! Avez-vous vu Céline durant la tournée mondiale Taking Chances ? Dans quelle ville ? ✨ 🌏 – Team Céline 📸 Gérard Schachmes . #TakingChancesWorldTour