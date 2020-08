Céline Dion : ses propos sur son envie d’avoir recours à la chirurgie esthétique choquent ses fans !

Elle s’est considérablement démocratisée avec les années et les techniques se sont améliorée. Aujourd’hui, il ne faut plus être riche ou célèbre pour oser passer au bloc.

Les influenceurs français généralement issus de la télé-réalité ont participé grandement à cette démocratisation en assumant complètement avoir recours à une ou (souvent) plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Pour eux, c’est un moyen efficace de supprimer ou atténuer des complexes qui semblaient pour certains irréversibles.

La chirurgie esthétique dans le monde du spectacle : encore un tabou ?

La mise en lumière de la chirurgie esthétique par ces influenceurs peut cependant poser plusieurs problèmes éthiques et changent la perception qu’a le grand public de ces pratiques, notamment quand est pris en compte l’âge des personnalités.

Maeva Ghennam n’a que 23 ans mais est pourtant passée plus d’une fois dans un bloc opératoire. Il n’est plus utile désormais d’attendre un certain âge pour corriger des aspects physiques de sa silhouette ou de son visage.

Aux États-Unis, les fans de Kylie Jenner ont assisté à son évolution physique au fil des ans. La jeune femme, milliardaire la plus jeune de l’Histoire, est désormais méconnaissable et n’a plus rien à voir avec la jeune demi soeur de Kim Kardashian qu’on découvrait dans l’émission de télé-réalité.

Céline Dion : déjà une adepte de la chirurgie esthétique

C’est dans le milieu du cinéma que la chirurgie esthétique est moins bien vu et notamment les injections de botox qui figent le visage. Or, un acteur ou une actrice fait penser ses émotions par le visage. Comment être encore performant avec un visage figé ?

Des actrices comme Meg Ryan ont été massivement critiquées pour leur abus de chirurgie, les rendant méconnaissables.

Le cas de Céline Dion est particulier puisque très jeune elle a eu recours à la chirurgie esthétique, notamment pour faire refaire sa dentition. René, son agent, voyait alors en elle une future star de la chanson (à raison) et a tout fait pour que son image s’insert logiquement dans le showbusiness à l’aide de transformations.

Céline Dion a gagné confiance en elle

Cette opération a grandement aidé la chanteuse mondialement connue. Elle explique qu’elle ne se sentait pas bien dans sa peau, qu’elle ne se trouvait pas jolie, trop mince.

Elle ne correspondait pas aux canons de beauté de l’époque. Elle n’aurait jamais cru qu’on lui proposerait un jour d’être l’ambassadrice d’une marque. Et pourtant, ce fut le cas à ses 51 ans. Un petit miracle en somme, selon elle.

En effet, le 2 avril dernier, elle a fièrement annoncé être devenue l’égérie de L’Oréal. Elle se dit heureuse de cette position car cela va lui permettre d’aider les femmes à se sentir bien dans leur peau, et surtout belles. Elle prononcera évidemment les mots magiques : « Parce que nous le valons bien ». Et on parie qu’elle sera entendue.

Céline Dion prête à subir des opérations de chirurgie esthétique

La chanteuse a fait quelques confidences au magasine Sunday Times Style. Elle y parle de son rapport à la chirurgie esthétique et de ses possibles envies. Elle tient cependant un discours très rationnel et réfléchis.

En effet, elle explique qu’elle aimerait évidemment retoucher quelques parties de son visage, comme les lèvres. Mais elle est consciente qu’une opération en entraîne une autre. Après les lèvres ? Les joues.

Elle n’oublie pas de parler des risques éventuels qui peuvent survenir après une opération. Comme tout opération chirurgical, le corps peut en effet mal réagir et on compte par milliers des témoignages glaçants de personnes qui regrettent une opération.

Elle conclut en disant qu’elle comprend les gens qui y ont recours comme elle car cela peut leur apporter du bonheur, mais elle leur demande de vraiment se renseigner auparavant pour être sûrs.

Des troubles psychologiques liés à la chirurgie

Si on parle de possibles accidents liés à l’opération, on parle peu des possibles troubles psychologiques liés à la chirurgie esthétique, et notamment celui qui est appelé dysmorphobie.

Il s’agit d’une crainte obsédante de se trouver lait ou mal formé. Quand une personne commence la chirurgie esthétique, elle parle souvent de drogue avec cette volonté de recommencer encore et encore, en se trouvant des complexes souvent imaginaires afin d’obtenir un physique parfait.

Or, leur regard ne leur permettra jamais de se trouver parfait et c’est un cercle vicieux qui s’enclenche et qui ne s’arrête jamais.